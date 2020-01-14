«Не больше одной минуты».  Как правильно окунаться в прорубь на Крещение, чтобы не заболеть

Минус со знаком плюс! Зима – самое время для «ледяного» экстрима.
Диана Галех, корреспондент:
Пока одни мерзнут в шубах, другие спешат к водоемам, чтобы почувствовать себя как рыба в воде.
Минус со знаком плюс! Зима – самое время для «ледяного» экстрима.
Диана Галех, корреспондент:
Пока одни мерзнут в шубах, другие спешат к водоемам, чтобы почувствовать себя как рыба в воде.
Для Игоря Копытенко зимние заплывы уже стали неотъемлемой частью жизни. А плавательный сезон для мужчины не закрывается круглый год.
Игорь Копытенко, занимается спортивным зимним плаванием:
Практикую окунания 10 лет. Моя максимальная дистанция, где вода меньше двух градусов, – это 450 метров.
Но такая выдержка – результат длительных тренировок организма. Новичку перед тем, как окунуться в ледяную воду, следует заранее подготовиться. Начать можно с обычных закаливающих процедур, например, 3-4 раза в неделю принимать контрастный душ. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте кардиограмму.
Виктория Дедкова, врач-терапевт:
При погружении в воду происходит резкий спазм сосудов, что может привести к развитию инсультов и инфарктов. К тому же противопоказано купание в ледяной воде при инфекционных острых заболеваниях, прежде всего при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, носоглотки.
Для подготовленных людей холодная вода – настоящий эликсир молодости. Многие «моржи» отличаются отменным здоровьем. Контраст температур тренирует сосуды, сердце и иммунитет.
Сергей Шаплыко, занимается спортивным зимним плаванием:
Поменьше простудных заболеваний, бодрее себя чувствуешь, особенно когда окунешься, адреналинчик добавляется.
Массовые погружения в ледяную воду традиционно ожидаются на праздник Богоявление или Крещение. Минчане смогут окунуться в специально оборудованных местах вблизи спасательных станций. Таких мест будет 8.
Кулинарная фея нашей программы Татьяна Бородкина не представляет себе, как можно на Крещение не погрузиться в купель. Для нее это особенный ритуал.
Татьяна Бородкина, ведущая:
Я ныряю уже 7 лет на Крещение и для меня это не дань моде, для меня это укрепление веры. Когда окунаешься в первый раз, то нормально, а на Крещение же нужно окунуться с головой три раза и вот уже во второй страшно, в третий еще страшнее. Естественно выходишь и дрожишь.
И все же, окунание в прорубь – это стресс для организма. Чтобы минимизировать риск, специалисты советуют плотно поесть за несколько часов до окунания.
Виктория Дедкова:
Ни в коем случае не употреблять алкоголь. Перед погружением нужно растереть тело и разогреть его кратковременной гимнастикой. Погружение для неподготовленного человека должно составлять 20-30 секунд, не больше одной минуты. После того, как вы вышли, сразу же растереться теплым махровым полотенцем, одеть теплую сухую одежду и перейти в теплое помещение.
Но самое главное – это внутренний настрой и понимание истинного смысла праздника.
Иерей Антоний Котельников, клирик Всехсвятского прихода:
Погружение в освященную воду в Крещение Господне не претендует на прощение грехов. Для желающих покаяться существует соответствующее таинство. Те, кто хочет окунуться, нужно помнить, что это не развлечение, не обычай, а соприкосновение со святыней, что требует определенного благоговения. Заходя в освященную воду, стоит перекреститься и с молитвой о себе, о своих близких, о своей стране трижды погрузиться. И Господь, видя наше искреннее сердце, подаст благодать Святого Духа, которую сообщил в воде в этот праздник.