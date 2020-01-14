«Не больше одной минуты». Как правильно окунаться в прорубь на Крещение, чтобы не заболеть

Минус со знаком плюс! Зима – самое время для «ледяного» экстрима. Диана Галех, корреспондент:

Пока одни мерзнут в шубах, другие спешат к водоемам, чтобы почувствовать себя как рыба в воде.

Для Игоря Копытенко зимние заплывы уже стали неотъемлемой частью жизни. А плавательный сезон для мужчины не закрывается круглый год.

Игорь Копытенко, занимается спортивным зимним плаванием:

Практикую окунания 10 лет. Моя максимальная дистанция, где вода меньше двух градусов, – это 450 метров.

Но такая выдержка – результат длительных тренировок организма. Новичку перед тем, как окунуться в ледяную воду, следует заранее подготовиться. Начать можно с обычных закаливающих процедур, например, 3-4 раза в неделю принимать контрастный душ. Проконсультируйтесь с врачом и сделайте кардиограмму. Виктория Дедкова, врач-терапевт:

При погружении в воду происходит резкий спазм сосудов, что может привести к развитию инсультов и инфарктов. К тому же противопоказано купание в ледяной воде при инфекционных острых заболеваниях, прежде всего при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей, носоглотки.

Для подготовленных людей холодная вода – настоящий эликсир молодости. Многие «моржи» отличаются отменным здоровьем. Контраст температур тренирует сосуды, сердце и иммунитет. Сергей Шаплыко, занимается спортивным зимним плаванием:

Поменьше простудных заболеваний, бодрее себя чувствуешь, особенно когда окунешься, адреналинчик добавляется.

Массовые погружения в ледяную воду традиционно ожидаются на праздник Богоявление или Крещение. Минчане смогут окунуться в специально оборудованных местах вблизи спасательных станций. Таких мест будет 8.

Кулинарная фея нашей программы Татьяна Бородкина не представляет себе, как можно на Крещение не погрузиться в купель. Для нее это особенный ритуал.

Татьяна Бородкина, ведущая:

Я ныряю уже 7 лет на Крещение и для меня это не дань моде, для меня это укрепление веры. Когда окунаешься в первый раз, то нормально, а на Крещение же нужно окунуться с головой три раза и вот уже во второй страшно, в третий еще страшнее. Естественно выходишь и дрожишь.

И все же, окунание в прорубь – это стресс для организма. Чтобы минимизировать риск, специалисты советуют плотно поесть за несколько часов до окунания. Виктория Дедкова:

Ни в коем случае не употреблять алкоголь. Перед погружением нужно растереть тело и разогреть его кратковременной гимнастикой. Погружение для неподготовленного человека должно составлять 20-30 секунд, не больше одной минуты. После того, как вы вышли, сразу же растереться теплым махровым полотенцем, одеть теплую сухую одежду и перейти в теплое помещение.

Но самое главное – это внутренний настрой и понимание истинного смысла праздника.