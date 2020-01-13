Центр гибридной кардиохирургии появится в Минске

Новости Беларуси. На стыке технологий. В Минске построят центр гибридной кардиохирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Масштабный проект реализуют в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». За четыре года здесь построят новый корпус, который позволит проводить одновременное вмешательство двух специалистов по разным методикам – традиционной и через сосуды.

Центр внесён в список инновационных производств Беларуси. На его строительство выделено почти 100 миллионов рублей.

Александр Пацеев, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»:

75-78 % всех опрераций выполняется в регионах. Но 60 % наиболее сложных операций выполняется в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». Логично, что развитие гибридной хирургии, наиболее сложных вмешательств, надо концентрировать именно в нашем центре. Александр Мрочек: «Простому врачу надо очень хорошо ориентироваться в области физики». Зачем?

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»:

Нынешнему операционному блоку уже 20 лет. Понятно, что создавался, когда были соответствующие технологии обеспечения работы кардиохирургических операционных. Они, во-первых, существенно изменились за последнее время, и поэтому морально, физически этот комплекс устарел. Поэтому необходимо вмешательство технологий в область кардиологии. «Это позволило ей вырастить детей». Что стало с пациенткой, которой впервые в Беларуси пересадили сердце