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Центр гибридной кардиохирургии появится в Минске

13 января 2020 13:55
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Новости Беларуси. На стыке технологий. В Минске построят центр гибридной кардиохирургии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Центр гибридной кардиохирургии появится в Минске-1



Масштабный проект реализуют в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». За четыре года здесь построят новый корпус, который позволит проводить одновременное вмешательство двух специалистов по разным методикам – традиционной и через сосуды.

Центр внесён в список инновационных производств Беларуси. На его строительство выделено почти 100 миллионов рублей.

Центр гибридной кардиохирургии появится в Минске-4

Александр Пацеев, заместитель директора РНПЦ «Кардиология»:
75-78 % всех опрераций выполняется в регионах. Но 60 % наиболее сложных операций выполняется в Республиканском научно-практическом центре «Кардиология». Логично, что развитие гибридной хирургии, наиболее сложных вмешательств, надо концентрировать именно в нашем центре.

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Центр гибридной кардиохирургии появится в Минске-7

Александр Мрочек, директор РНПЦ «Кардиология»:
Нынешнему операционному блоку уже 20 лет. Понятно, что создавался, когда были соответствующие технологии обеспечения работы кардиохирургических операционных. Они, во-первых, существенно изменились за последнее время, и поэтому морально, физически этот комплекс устарел. Поэтому необходимо вмешательство технологий в область кардиологии.

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Центр гибридной кардиохирургии появится в Минске-10

Напомним, первую гибридную операцию на сердце белорусские специалисты провели больше года назад. Тогда пришлось переоборудовать один из блоков РНПЦ в рентген-операционную. Вмешательство прошло успешно.

# Заболевания сердечно-сосудистой системы # Здоровье # Александр Пацеев # Александр Мрочек # Фотофакт

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