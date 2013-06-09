Опасности летнего периода: клещи, бешенство, столбняк, кишечные инфекции. Как их избежать и не испортить себе отпуск?

Летний период – это, как правило, период отпусков. Кто-то его проводит на море, кто-то в горах, а кто-то оздоравливается на родных просторах. И тот, и другой отдых, безусловно, приятен и полезен, если только его не омрачают некоторые проблемы со здоровьем.

Святослав Вельгин, заместитель главного врача по медицинской части УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» г. Минска, кандидат медицинских наук:

В весенний период отмечается первый пик активности иксодовых клещей. Не все клещи опасны. Именно иксодовые являются переносчиками двух основных инфекций, которые ежегодно регистрируются у нас в республике. Это клещевой энцефалит (примерно 100 случаев в год) и клещевой боррелиоз, или лайм-боррелиоз (порядка 1000 новых больных в год). В нашу городскую клиническую инфекционную больницу уже поступают первые пациенты. Кроме боррелиоза встречается и клещевой энцефалит. Его причиной могут быть не только клещи, но и употребление в пищу некипяченого козьего молока.

Человеку, который обнаружил у себя на теле клеща, я бы советовал как можно скорее его удалить. Многие считают, что для этого нужно обязательно обращаться к врачу. На самом деле, все можно сделать самостоятельно. Когда человека кусает клещ, это, к сожалению, трудно вовремя заметить. Клещи выделяют анестезирующие вещества и пострадавший от них может не знать об этом несколько дней. Обычно, обнаруживают их случайно, например, в душе. И если клещ замечен далеко не сразу, есть смысл пойти к врачу. Если же он только что впился в тело, можно извлечь его самому, аккуратно выкрутив ниткой или пинцетом. Но делать это нужно очень осторожно.

Также много мифов ходит о том, клеща обязательно нужно нести на исследование. Однако он может быть опасен только при нескольких условиях. Первое – если это иксодовый клещ. Второе – он должен «продержаться» на теле человека не менее 6-10 часов.

По данным Городского центра гигиены и эпидемиологии, в прошлом году в медицинские учреждения города Минска обратились 15 тысяч человек, пострадавших от клещей, из них примерно 1,5 тысячи укушены в городской черте. Только 4% извлеченных клещей оказались инфицированными. А это лишь каждый 25-ый. И даже если он заражен, не факт, что он успеет передать человеку инфекцию.

Итак, направляясь в места, где могут быть клещи, – а как мы выяснили, они могут быть везде – нужно как следует вооружиться. Нет, охотиться на клещей, конечно, бессмысленно, а вот не дать им охотиться на себя – наша первостепенная задача. Во-первых, одежда должна плотно прилегать к телу. Кофту лучше заправить в брюки. Брюки – в обувь или носки. Голову следует укрыть головным убором. Во-вторых, не помешает воспользоваться специальными средствами, отпугивающими клещей. Называются они репеллентами, которые в разных видах и формах продаются в аптеках. И, наконец, третье: находясь в местах обитания клещей, нужно постоянно осматривать себя и окружающих. Дело в том, что клещ, оказавшись в начале на одежде, еще некоторое время ползает по ней, пытаясь добраться до оголенного участка тела, чтобы впиться. В этот самый момент его можно взять голыми руками. Если непрошенный гость все-таки устроился на вашем теле, его следует аккуратно извлечь, а затем отвезти в лабораторию – так, для подстраховки. Если этого сделать не удалось, врач может назначить профилактическое лечение. Далеко не каждый клещ является переносчиком арбовирусной инфекции. А значит, не каждый укус клеща ведет за собой болезнь. Тем не менее, рисковать не стоит. Как говорится, береженого бог бережет.

Из двух болезней, которыми могут нас наградить клещи чаще всего встречается лайм-боррелиоз. В чем его опасность?

Святослав Вельгин:

Это заболевание вызывается боррелиями (боррелия бургдорфери). Выделяют три стадии лайм-боррелиоза: эритэму (покраснение в месте укуса, которое расползается и с каждым днем увеличивается в размере), стадию диссеминированной инфекции (мноочаговое поражение эритемами в отдаленных от укуса местах, которые длятся по несколько дней и проходят самостоятельно) и поздние проявления в виде хронических артритов, нейроборрелиоза и атрофического акродерматита. Если выражены какие-либо из этих признаков, то это практически стопроцентный случай лайм-боррелиоза. Здесь даже не надо никакого лабораторного подтверждения, достаточно сходить к врачу, который оценит своим опытным глазом этот симптом и назначит правильное лечение. Если лайм-боррелиоз своевременно не лечить, то он перейдет во вторую и третью стадию.

Считается, что острые кишечные инфекции тоже активизируются именно в теплое время года. Как их избежать?

Святослав Вельгин:

Острая кишечная инфекция может вызываться как бактериальными, так и вирусными возбудителями. Сезонность здесь имеет место быть. Обычно они предаются через продукты питания. Немытые руки, немытая пища – вот главные факторы риска. Также в летнее время вероятность подхватить кишечную инфекцию возрастает из-за того, что мы выезжаем за город, на дачу и, как правило, берем с собой еду, нарушая при этом правила ее хранения. Порой продукты могут чуть ли не весь день пролежать при достаточно высокой температуре. В результате получаем пищевые токсикоинфекции. Если возникла такая ситуация, надо не тянуть и немедленно обращаться к врачу. А еще есть такая вредная привычка у людей – пить сырые яйца. А они несут риск заражения сальмонеллезом.

Для простого обывателя слова «инфекционная больница» – нечто ужасное. Но попытки справиться с болезнью самостоятельно только ухудшают состояние, а порой несут смертельный риск, особенно это касается детей. Сложность диагностики инфекционного заболевания заключается в том, что необходимо не перепутать бактериальную инфекцию с вирусной. От этого зависит лечение, которое будет назначено. При бактериальной инфекции применяются антибактериальные препараты. А вот применение таких средств при вирусной инфекции противопоказано. Они могут только усугубить состояние. Результаты анализов, как правило, готовы только через три дня. Врач в это время, точно сапер, ошибиться не имеет права. Ведь за эти три дня больной может совсем ослабеть.

Основные правила, которые нужно соблюдать при любом инфекционном кишечном заболевании, это, во-первых, правильное питание. Раньше в его основе лежала водно-чайная диета. Теперь под запретом лишь молочные продукты. Хочется кушать – пожалуйста. Нет – никто не заставляет. Во-вторых, питье, оно должно быть постоянным. Ребенка до года нужно медленно, постепенно поить с пипетки. Если ребенок старше – нужно давать по чайной ложечке каждые 10-15 минут. Фирменный напиток всех инфекционных больниц – компот из сухофруктов. Он восполняет потерю калия. А низкое содержание калия, кстати, может привести к остановке сердца. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Исход болезни все равно больница. И чем раньше вы туда попадете, тем лучше.

Святослав Вельгин:

Сезонные и природно-очаговые инфекции, такие как иерсиниоз, лептоспироз и геморрагическая лихорадка, встречаются реже. Они передаются чаще всего через грызунов, которые могут жить в овощехранилищах. Риск подхватить эти болезни есть, если употреблять сырые овощи, которые хранились в подобных условиях, а также если пить не очищенную воду из колодца. При контакте с зараженным животным также можно подхватить неприятную болезнь. Симптомов у иерсиниоза много: гастроэнтерит, желтуха, поражение суставов, сыпь на теле и даже менингит. Основные проявления лептоспироза – это лихорадка, желтуха, также могут быть поражения почек, что вызывает боли в пояснице, или поражения нервной системы в виде менингита. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом сопровождается лихорадкой, сыпью на коже, болью в пояснице и мочевым синдромом. Пациентов с такими заболеваниями, к счастью, встречается немного.

Ежегодно в нашей республике встречаются случаи бешенства среди людей. Здесь важна профилактика. При малейшей угрозе заражения лучше пройти курс вакцинации, тем более, сейчас он не так страшен, как раньше. Потому что без отсутствия лечения бешенство ведет к летальному исходу в 100% случаев. А экстренная профилактика очень эффективна.

Столбняк подцепить можно повсеместно. Столбняк – это споры. Они могут находиться везде, где есть земля и пыль. Поэтому глубокие раны несут риск заболевания столбняком, если у человека нет к нему иммунитета. К счастью, серьезных противопоказаний против вакцины от столбняка практически нет. Обычно эта вакцина вводится после обработки раны хирургом. И это очень важно, так как если человек заболевает столбняком, то это, как правило, пациент отделения реанимации. А реанимационная помощь – это достаточно тонкое балансирование на гране жизни и смерти.

Напал столбняк. Так, кажется, мы в шутку говорим, когда кто-то из близких ошарашен какой-то информацией. Столбняк – смертельно опасное заболевание. Самая большая вероятность встретиться с ним у дачников. Избежать столбняка можно с помощью вакцинации.

Уменьшить вероятность подхватить кишечную инфекцию могут элементарные правила профилактики: мытье рук и еды. Причем еду лучше и мыть, и отваривать. В «горячий сезон» нужно внимательно смотреть срок годности продуктов. Особенно, молочных, тортов с масляной основой и яиц, которые могут вызвать сальмонеллез, сообщили в передаче «Здравствуйте, доктор!» на СТВ.