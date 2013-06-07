Польза закаливания детей

Всем родителям хочется иметь здорового ребенка. Но вот незадача: пошли в сад – появились простуды, сделали первый шаг в школу – новые проблемы со здоровьем. И родители судорожно начинают искать новые способы лечения от надоевших болезней. «А ларчик просто открывался», - так, кажется, говорят, когда находят простое и дешевое решение проблемы.

Алла Устинович, доцент 2-ой кафедры детских болезней БГМУ, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Закаливание – это комплекс оздоровительных процедур, который включает в себя, прежде всего, образ жизни. Невозможно достичь успеха при использовании различных методов закаливания, не обеспечив ребенку, в первую очередь, правильный, рациональный режим дня. Ребенок должен вовремя ложиться спать, вовремя принимать пищу. Питание должно быть сбалансированным. Много времени он должен проводить на свежем воздухе. Нужно контролировать время, которое он проводит за компьютером и телевизором. Он должен понимать, что время, проведенное за компьютером, – это время, украденное у здоровья. Закаливание – не только непрерывный, но и комплексный процесс, когда общие мероприятия должны сочетаться со специальными закаливающими процедурами.

Что в себя включают специальные формы закаливания?

Алла Устинович:

Специальные закаливающие процедуры – это, прежде всего, воздушные ванны, водные процедуры. Есть интенсивные методы закаливания, которые предусматривают воздействие контрастных температур, высоких температур, в частности баня, сауна. И экстремальные виды закаливания.

Солнце, воздух и вода – это три кита, на которых стоит великое дело под названием «закаливание». Причем приобщаться к нему надо с рождения.

Екатерина Лещенко, врач-педиатр УЗ «9-я городская детская клиническая поликлиника» г.Минска:

Купание проводится ежедневно до шести месяцев. С шести месяцев и до года оно проводится через день. Должен соблюдаться температурный режим – 35-36 градусов. Ребенок купается в течение 5 минут.

С 7-8 месяцев можно начинать закаливание обтиранием.

Екатерина Лещенко:

Берем мягкую влажную ткань, чтобы не повредить кожу ребенка, и при температуре 35-36 градусов начинаем обтирать. Начинаем с ножек, ручек, потом переходим на грудку, спинку и животик. Постепенно температуру, с которой обтирают ребенка, уменьшают. На 1 градус ежемесячно. До 28 градусов примерно.

Алла Устинович:

Посещение бассейна – это хорошая закаливающая процедура. Популярность она приобрела, видимо, лет 30 назад, когда у нас появилась литература о том, что дети с первых дней жизни имеют защитные рефлексы, и при погружении в воду они задерживают дыхание. Таким образом можно стимулировать навыки плавания буквально с первых недель жизни. Эта методика к тому времени была достаточно распространена на Западе. Был накоплен большой позитивный эффект, и она начала активно внедряться и у нас. Однако в процессе реализации возникло много проблем. Во-первых, далеко не каждое учреждение готово было обеспечить маленьких детей бассейном. За границей подобные процедуры часто проводятся в личных бассейнах, где есть возможность максимально следить за чистотой воды. У нас этот период потребовал много организационных мероприятий, пока все это могло быть налажено.

Эффект от посещения бассейна ребенком оценивается педиатрами?

Алла Устинович:

В этом году на нашей кафедре была проведена работа, которая оценивала влияние бассейна на состояние здоровья детей в одной из поликлиник города Минска. Были проанализированы амбулаторные карты, было оценено здоровье детей, которые посещали бассейн, причем исследование проводилось на протяжении 3 лет. Были получены убедительные данные о том, что дети, посещавшие бассейн, болели реже и были более устойчивы в период эпидемии, чем дети, не посещавшие. Это при одинаковом исходном уровне здоровья.

Многие родители считают, что лучше одеть ребенка теплее, чтобы не простудился, чтобы ветер не продул, чем одеть так, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, свободно. Какие в этом случае есть рекомендации?

Алла Устинович:

Наверно, самая главная ошибка – то, что родители недооценивают реакцию ребенка на их попытки закалить его или обогреть. Перегревая ребенка, мы смещаем зону комфорта в сторону более высоких температур. Таким образом, мы отбрасываем наши усилия по закаливанию назад. Кстати, ходьба босиком – это очень мощный закаливающий фактор. Это не только благодаря тому, что кожа соприкасается с более холодной поверхностью, но и происходит раздражение рецепторного аппарата стопы. Это хорошо не только в неврологическом плане, но и психоэмоциональном. То есть такие дети лучше развиваются и в психическом плане.

Воздух… Это, во-первых, прогулки на свежем воздухе. Если малыш здоров, то их можно начинать в летний период сразу после приезда из роддома. В зимний – через две недели, начиная с 30 минут.

Тамара Самсоненко, медицинская сестра по массажу УЗ «3-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минска:

Должна быть вентиляция воздуха. А не просто положить ребенка в коляску и закрыть его дождевиком или чем-то еще. Это не прогулка.

Два раза в день до трех часов. При любой погоде.

Тамара Самсоненко:

Единственное, что в ветреную погоду сокращаются прогулки на 15-20 минут.

А вот закаливание воздухом через оголение нужно начинать чуть позже. С трех недель. И здесь есть также свои правила.

Тамара Самсоненко:

Оголяем ножки, и пусть он так полежит минуточку. Потом перевернули на животик. Дня 2-3 ребенок привыкает к этой температуре. Затем ножки остаются голые, и оголяем ручки. Потом грудную клетку, а потом и всего ребеночка раздеваем. И все по минутке. Можно показывать ребеночку игрушку на расстоянии 50 см от глаз.

Солнце…

Екатерина Лещенко:

Солнечные ванны начинать надо под прямыми солнечными лучами с 2-летнего возраста. Если раньше, то это должны быть рассеянные солнечные лучи. То есть ребенок выводится на улицу в течение 15 минут. И каждый день время пребывания на солнце увеличивается на минутку. Обязательно нужен головной убор. В конце солнечных процедур мама должна проводить обливание или растирание.

Процесс закаливания любого вида имеет результат только при его непрерывности.

Что такое экстремальные виды закаливания?

Алла Устинович:

Это бег босиком по снегу, это окунание детей в прорубь, воздействие экстремальных физических факторов. Я противник таких методов. В своей работе мне приходилось сталкиваться со случаями, когда дети после экстремального закаливания попадали к нам в больницу с пневмониями и долго находились на искусственной вентиляции легких. Попадались мне дети с тяжелыми заболеваниями почек, плохо поддающиеся лечению, с инфекциями половой сферы. Решаясь на такие экстремальные виды закаливания, родители должны трезво оценить риск для ребенка, понять, готовы ли они взять на себя этот риск, и оценить возможные последствия. Последствия, к сожалению, бывают трагические.

Есть препараты, которые, как и закаливание, стимулируют иммунную систему. Есть ли смысл комбинировать подобные препараты и закаливание?

Алла Устинович:

Самостоятельно назначать препараты и бесконтрольно их принимать ни в коем случае нельзя. Практические все препараты имеют побочные эффекты, о которых родители могут не знать. Их применение может принести не пользу, а вред ребенку. Иногда препараты назначаются, но индивидуально с учетом состояния ребенка и конкретной эпидемиологической ситуации. Кстати, витамины тоже отнюдь не безобидные препараты. В последнее время накапливается мнение о том, что далеко не всегда их применение обосновано. Принимать их нужно только по назначению врача.