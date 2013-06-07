Как не допустить недержание мочи?

Сегодня большинство медицинских патологий открыто обсуждаются и медиками, и общественностью. В то же время есть проблемы со здоровьем, о которых люди стесняются говорить. Несмотря на то, что СМИ уделяют проблеме недержания мочи недостаточно внимания, это не лишает ее актуальности. Можно ли вернуть таким пациентам достойное качество жизни?

Александр Строцкий, заведующий кафедрой урологии УО «Белорусский государственный медицинский университет», доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по урологии Министерства здравоохранения РБ:

Считается неудобным говорить об этой проблеме. На первых этапах появления недержания мочи можно лечить человека. Но пациенту придется поработать над этим, хотя этот период может затянуться на долгое время, но может и вообще пройти. Есть консервативное разработанное лечение, которое позволяет этого добиться. И не надо оперироваться. У нас было проведено исследование, и оказывается, что при недержании мочи 40% женщин идет к гинекологам, 40% идет к терапевтам и только 20% - к урологам. Если посмотреть, то средняя продолжительность заболевания от начала до момента, когда человек приходит к хирургическому вмешательству, - это 4,5 года. И когда человек становится «невыходным» (он просто не может выйти с дома по известным причинам), у него меняется психология. Он становится замкнутым, не интересуется жизнью семьи, он становится изгоем в семье.

Такой беде, как недержание мочи, покорны все возрасты. И вне зависимости от половой принадлежности. К примеру, энурез.

Евгений Юшко, доцент кафедры урологии БГМУ, главный внештатный уролог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Это характерно в основном для детей до 5 лет. Частота этого заболевания уменьшается, и у взрослых оно встречается в среднем 0,3-0,5% в популяцию.

Есть целый ряд других форм недержания мочи и у мужчин, и у женщин, которые, к счастью, встречаются не так часто. Допустим, недержание мочи при половом акте. Однако одна из форм такого заболевания, как стрессовое недержание мочи, приходится на долю женщин. Это конкретно женская патология. Пациентки более старшего возраста списывают эту проблему на возраст. И это отчасти имеет закономерную почву.

Но есть и ряд других факторов риска, от которых зависит, разовьется болезнь или нет.

Евгений Юшко:

Это полные женщины, избыточный вес. Женщины, которые физически слабы, дряхлы и так далее.

На эти фактор риска повлиять можно, было бы желание.

Тяжелые продолжительные роды дают вероятность впоследствии заболеть недержанием мочи.

Евгений Юшко:

Не только это. Еще различные акушерские операции, операции на органы малого таза, на органы половой сферы женщины.

Евгений Юшко:

Первые признаки заболевания проявляются при простудах, вирусных инфекциях.

При любых первых признаках нужно обратиться к врачу и лучше сразу к урологу. Болезнь на ранней стадии можно вылечить, как говорится, с наименьшими потерями.

Диагностика

Александр Строцкий:

Сначала надо исключить воспалительные заболевания, хронические заболевания. Иногда приходится исключать заболевания рядом расположенных органов, которые могут приводить к учащению мочеиспускания, недержанию мочи. Когда мы исключили воспалительный компонент, мы исключаем нейрогенный компонент. Дальше мы изучаем дневник мочеиспускания. Очень важный метод исследования и очень простой. Человек просто записывает, когда и какую жидкость принял и во сколько помочился. Иногда очень точно устанавливается диагноз только по этому исследованию. Делаются также цистоскопические исследования, чтобы исключить какие-то объемные заболевания мочевого пузыря, опухоли, камни мочевого пузыря, воспалительные процессы. Обязательно делаются пробы. Человек заполняет мочевой пузырь, и его просят покашлять. И если во время кашля выделяется моча, у нас это не вызывает сомнения, какое это заболевание. Есть стоп-тест. То есть человека просим при мочеиспускании на мгновение приостанавливаться. Исследуется остаточная моча обязательно. Цистограмма. Может делаться даже ядерно-магнитный резонанс (МРТ), когда есть необходимость сложных хирургических вмешательств. Обследоваться нужно обязательно.

Лечение

Александр Строцкий:

Все зависит от стадии заболевания. На первой-второй стадии никто оперировать не будет, а используются консервативные мероприятия. Первое консервативное мероприятие – это изменение поведения пациента. Это принудительное мочеиспускание, то есть нельзя давать мочевому пузырю переполняться. Простая система. Второе – человек исключает препараты, которые обладают раздражающим действием на мочевую систему (алкоголь, чай, кофеиносодержащие). Это диета, которая не позволяет развиваться запорам. При запорах увеличивается давление в брюшной полости, и это тоже способствует недержанию мочи. Бросить курить, потому что у курящих есть кашель. Это лечение заболеваний легких, которые сопровождаются кашлем. Это уменьшение физической нагрузки, гимнастика на укрепление мышц тазового дна.

Несомненное, лечение такого неприятного заболевания у женщин должно быть комплексное. И чем раньше его начали, тем лучше. Тем более, что один метод прост и доступен каждой женщине – гимнастика. Для этого существует методика Кегеля. Успех гарантирован 70-80% женщин, занимающихся такой гимнастикой. Кроме того, методика Кегеля позволяет укрепить интимные мышцы, что позволяет быстрее и легче достигать кульминации во время секса.

Александр Строцкий:

Консервативное лечение – это мероприятия по укреплению мышц тазового дна. Это электростимуляция, магнитная стимуляция, иногда медикаментозные средства. Однако медикаменты имеют и побочные эффекты, которые вынуждают пациента прекратить их принимать. Это нарушение зрения, сухость во рту, вздутие живота. При выпадении мочевого пузыря применяются различные кольца, различные удерживающие средства, которые вставляются вагинально. Этим уже занимаются гинекологи. Это то, что касается консервативных мероприятий.

Какие существуют прямые показания для хирургических вмешательств?

Александр Строцкий:

Есть 2 основные показания. Первое – это неэффективность консервативных мероприятий, второе – это третья стадия развития недержания мочи. На сегодняшний день это слинговая операция, то есть петлевые операции. Распространена «TVT-O» - специальная лента, которая проводится под мочеиспускательным каналом и подтягивает его кверху. Она выполняет функцию тех опустившихся мышц. Эффективность операции составляет примерно 86%. Второй момент, операция Берча. Сегодня популярным становится метод введения под слизистую мочеиспускательного канала различных коллагенобразующих смесей. Это существенно дешевле, но это применяется только на 2-3 года. Сейчас идет разработка новых коллагенобразующих препаратов.

Профилактика

Евгений Юшко:

Если женщина делает каждый день зарядку, у нее нет лишних килограмм, у нее хорошо развиты мышцы живота, то, скорее всего, у нее такой проблемы не случится.

Тренировки нужно начинать с кардиотренажеров. Минимум 40 минут. Кстати, лишние жировые отложения начинают сжигаться только с 20-ой минуты. Чтобы сбросить лишние килограммы, нужно сбалансировать свое питание. Перед занятиями – углеводы, после тренировки – белки. Помимо всего этого, нужно контролировать состояние своего здоровья. И, конечно, при малейших симптомах недомогания обращаться к врачу.