Опасна ли флюорография для белорусов?

Новости Минска. А вы уже прошли флюорографию? Если не успели, отправляйтесь на акцию – абсолютно бесплатно, а главное, без очередей, можно сделать снимок легких на передвижном пульмоскане!

Людмила Козлова, заместитель главного врача УЗ «33 городская студенческая поликлиника»:

К сожалению, в наше время проблема туберкулеза остается актуальной. Если раньше считалось, что туберкулез – это социальная болезнь, то теперь и туберкулезом и другими, не менее тяжелыми заболеваниями, болеет молодежь. Я бы рекомендовала и молодым, и лицам немолодого возраста обязательно делать флюорографическое обследование. Мы диагностируем не только туберкулез, но и онкологические заболевания, и саркаидоз. И чем менее запущенная стадия, тем легче они поддаются лечению.

К сожалению, далеко не все люди следят за своим здоровьем, а некоторые считают, что рентген–кабинет лучше и вовсе обходить стороной. А зря – доза облучения настолько мала, что для организма практически не заметна!

Вероника Алешина, корреспондент СТВ:

Столичной студенческой поликлинике повезло: при открытии рентгеновского кабинета был установлен современный аппарат немецкого производства. И вот уже более десяти лет снимки этого аппарат одни из самых качественных в городе!

Виктория Чернявская, рентген-лаборант:

Так как оборудование сейчас идет новое, цифровое, то облучение рентгеновское не опасно для человека – всего лишь 0,0015 милизиверта. Проходят флюорографию раз в год для диагностического обследования. Но есть категория лиц, которым нужно проходить обследование и 2 и 3 раза в год.

А вот для самих сотрудников рентгеновского кабинета их профессия все-таки небезопасна. Помогая пациентам – они облучают себя. Поэтому рентген-лаборанты получают доплаты за вредность, имеют более продолжительные отпуска и даже имеют право выйти на пенсию в 45 лет – при стаже работы в ренгеновском кабинете более 7,5 лет!

Людмила Козлова, заместитель главного врача УЗ «33 городская студенческая поликлиника»:

Каждый сотрудник, связанный с рентгеновскими снимками, носит в кармане датчик, который определяет облучение ежечасно, ежесуточно. Оно накапливается и потом эти датчики сдаются в лабораторию, и мы можем знать, какое облучение работник получил на протяжении месячной службы.

Белорусские ученые разработали уникальный прибор, который позволяет проникать сквозь одежду, бумагу, картон, пластмассу и практически все вещества, кроме металла. Большое преимущество этого аппарата в безвредном терагерцовом излучении.

В отличие от рентгеновского, оптического и СВЧ-излучения можно безопасно просканировать любой предмет, не вскрывая упаковки. И главное – этот абсолютно безвредный прибор можно применять в медицине, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.