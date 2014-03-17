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Рейтинг самых полезных для белорусов овощей: мнение диетолога

17 марта 2014 04:52
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Новости Беларуси. Все мы знаем, что овощи очень полезны. Но какие дары природы необходимы организму в первую очередь? Попробуем составить рейтинг овощей по значимости для человека вместе с диетологом.

Марина Попова, главный внештатный диетолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Человек, для того, чтобы максимальную пользу извлечь, должен есть те овощи, которые выросли в той местности, где он проживает. То есть для нашего населения это, в первую очередь, это картофель, капуста, помидоры, свекла, морковь.

Но если вы предпочитаете экзотику, обратите внимание на следующие овощи: авакадо, артишок, брокколи, китайскую капусту, шпинат – они самые полезные!

Но прежде, чем отдать предпочтение тому или иному овощу, лучше узнать некоторые особенности.

Марина Попова, главный внештатный диетолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
На первом месте стоит картофель, и можно сказать, что является нашей традиционной пищей, но к нему нужно относиться достаточно осторожно. Да, питательная ценность в нем присутствует, но нужно сказать, что она сохраняется только в течение первых двух месяцев, как собран урожай.

Овощи лучше упортеблять в свежем виде: в них содержится больше витаминов и полезных веществ. А термическая обработка лишь разрушает все самое полезное. Но есть и приятные исключения.

Марина Попова, главный внештатный диетолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Капусту можно есть во всех ее видах: в сыром, после термической обработки, также она сохраняет все свои свойства в квашеном виде.

Вы задумывались когда-нибудь о том, сколько овощей мы употребляем? А ведь от их количества зависит состояние здоровья.

Марина Попова, главный внештатный диетолог комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Овощи должны присутствовать в питании ежедневно. Все индивидуально, но среднее количество потребления – 400-450 г в день.

Осенью лучше отдать предпочтение сезонным овощам: капусте, свекле, сладкому перцу, кабачкам, баклажанам – именно они принесут в данный период максимальную пользу для вашего организма, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Консультация диетолога # Марина Попова # Здоровье # Консультация врача

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