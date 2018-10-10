11 советов, как справиться с переутомлением: почему не помогает шоколад, а непрерывно работать нужно не более 1,5 часов

Работа занимает более 10 часов в день? Мысли о ней не покидают и за пределами офиса? Чувствуете себя вымотанным и ничего не хочется? Это – переутомление. Чаще всего встречается у мужчин 35-45 лет. Но есть и женщины, доводящие себя до такого состояния непомерным трудом. Простое утомление от переутомления легко отличить – достаточно как следует отдохнуть и вы чувствуете в себе силы и желание работать. Про переутомление можно сказать, что энергия не просто израсходована, а отнята у других жизненных процессов.

Основные симптомы переутомления:

1. Внезапное возникновение изнуряющей слабости. 2. Усталость не проходит после отдыха. 3. За полгода почти вдвое снизилась работоспособность. Людмила Гулевич, врач-терапевт:

Это уже другое – это уже симптомы болезни, когда вы чувствуете постоянную усталость, когда у вас расстраивается сон – вы не можете уснуть, вы просыпаетесь несколько раз за ночь, когда у вас снижается работоспособность, когда у вас появляется склонность к депрессии, у вас постоянно плохое настроение. Круг замыкается и идёт рикошет – стремясь чего-то достичь – у вас это не получается всё больше и больше из-за того, что вы просто перерабатываете. И мой совет таким людям – просто остановиться. Устроить себе в ближайшие выходные просто настоящие выходные.

Что делать и чего не делать? Неверен совет: «Ляг поспи и всё пройдёт». Хроническое переутомление нельзя «вылечить» сном, так как сон, как правило, при нем некачественен. Не пытайтесь расслабиться перед телевизором или изучая соцсети. Ограничьте поступающую информацию. Это – лишняя нагрузка для уставшей головы. Не поможет и то, если в один день напряжённо работать, а на следующий устраивать день безделья. Самый продуктивный отдых – короткий, но регулярный. Непрерывно работать нужно час-полтора, потом – пятиминутный отдых, или хотя бы, смена деятельности. Иначе продуктивность труда снижается Учитывайте и естественные биоритмы – у большинства людей наилучшая работоспособность – с 8 до 13 часов и с 16 до 19. Большие нагрузки в другие часы более утомительны.