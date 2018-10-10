11 советов, как справиться с переутомлением: почему не помогает шоколад, а непрерывно работать нужно не более 1,5 часов
Работа занимает более 10 часов в день? Мысли о ней не покидают и за пределами офиса? Чувствуете себя вымотанным и ничего не хочется? Это – переутомление.
Чаще всего встречается у мужчин 35-45 лет.
Но есть и женщины, доводящие себя до такого состояния непомерным трудом. Простое утомление от переутомления легко отличить – достаточно как следует отдохнуть и вы чувствуете в себе силы и желание работать. Про переутомление можно сказать, что энергия не просто израсходована, а отнята у других жизненных процессов.
Основные симптомы переутомления:
1. Внезапное возникновение изнуряющей слабости.
2. Усталость не проходит после отдыха.
3. За полгода почти вдвое снизилась работоспособность.
Людмила Гулевич, врач-терапевт:
Это уже другое – это уже симптомы болезни, когда вы чувствуете постоянную усталость, когда у вас расстраивается сон – вы не можете уснуть, вы просыпаетесь несколько раз за ночь, когда у вас снижается работоспособность, когда у вас появляется склонность к депрессии, у вас постоянно плохое настроение. Круг замыкается и идёт рикошет – стремясь чего-то достичь – у вас это не получается всё больше и больше из-за того, что вы просто перерабатываете.
И мой совет таким людям – просто остановиться.
Устроить себе в ближайшие выходные просто настоящие выходные.
Что делать и чего не делать?
Неверен совет: «Ляг поспи и всё пройдёт». Хроническое переутомление нельзя «вылечить» сном, так как сон, как правило, при нем некачественен.
Не пытайтесь расслабиться перед телевизором или изучая соцсети. Ограничьте поступающую информацию. Это – лишняя нагрузка для уставшей головы.
Не поможет и то, если в один день напряжённо работать, а на следующий устраивать день безделья.
Самый продуктивный отдых – короткий, но регулярный.
Непрерывно работать нужно час-полтора, потом – пятиминутный отдых, или хотя бы, смена деятельности. Иначе продуктивность труда снижается
Учитывайте и естественные биоритмы – у большинства людей наилучшая работоспособность – с 8 до 13 часов и с 16 до 19. Большие нагрузки в другие часы более утомительны.
Снять напряжение можно щадящими народными средствами.
Наталья Бородич, врач-фитотерапевт:
Мы просто можем заварить две столовые ложки мяты перечной, буквально на 200 миллилитров кипятка, дать настояться 20-30 минуточек, процедить, а затем просто выпиваем на ночь этот замечательный настой. Потому что даже ещё в Древнем Риме мята считалась самым замечательным способом, чтобы снять переутомление.
Не надо есть больше, чтобы якобы подпитать силы. Пищеварительная система и так страдает. Съеденное усваивается не полностью. К тому же уставший человек хуже пережёвывает пищу.
Так что жуйте добросовестно.
Исключите острые блюда, чтобы не раздражать желудок. Не перекусывайте шоколадом – якобы придающим энергии.
Игорь Волынец, врач-терапевт:
Что касается шоколада – там кофеина микроскопическое количество, поэтому шоколад больше действует психотерапевтически. При переутомлении может помочь правильное питание. Прежде всего – по частоте. Кушать нужно 5-6 раз в сутки, не 1-2-3. Пища должна быть разнообразной: и мясной, и растительной – чтобы были витамины, белки и все нужные элементы.
Для профилактики умственного переутомления тренируйте голову. В прямом смысле. Улучшают кровоснабжение мозга, тренируют вестибулярный аппарат элементарные упражнения: повороты, наклоны, вращения.
Всё делаем медленно, по 10 раз.
Возьмите на заметку и будьте здоровы!