Как укрепить иммунитет ребёнка? Три рекомендации от педиатра

Сезон ветров и дождей приносит родителям немало беспокойства: вдруг малыш заболеет, как его уберечь от простуд? Хрупкий иммунитет ребенка нужно обязательно укреплять, а как это сделать?

В чем причины простудных заболеваний у детей?

Ирина Тимохина, педиатр:

Основной причиной простудных заболеваний у детей является снижение иммунитета. Признаками ослабленного иммунитета являются вирусные заболевания, 4-5 раз в году, аллергические реакции на пищевые продукты, на медикаменты, на бытовые аллергены, нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, возможно, появление грибковых заболеваний, быстрая утомляемость ребенка, после заболевания вирусными инфекциями ребенок долго восстанавливается.