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Как укрепить иммунитет ребёнка? Три рекомендации от педиатра

12 октября 2018 08:38
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Сезон ветров и дождей приносит родителям немало беспокойства: вдруг малыш заболеет, как его уберечь от простуд? Хрупкий иммунитет ребенка нужно обязательно укреплять, а как это сделать?

В чем причины простудных заболеваний у детей?

Ирина Тимохина, педиатр:
Основной причиной простудных заболеваний у детей является снижение иммунитета. Признаками ослабленного иммунитета являются вирусные заболевания, 4-5 раз в году, аллергические реакции на пищевые продукты, на медикаменты, на бытовые аллергены, нарушение со стороны желудочно-кишечного тракта, возможно, появление грибковых заболеваний, быстрая утомляемость ребенка, после заболевания вирусными инфекциями ребенок долго восстанавливается. 

Как укрепить иммунитет ребёнка? Три рекомендации от педиатра-1

Как укрепить иммунитет малыша? Какие основные рекомендации?

Ирина Тимохина:
Всегда нужно помнить о сбалансированном питании, от достаточного количества тех же витаминов в пище. Следует помнить еще и о рациональном режиме дня. Чередование у ребенка двигательной активности с периодами отдыха. Кроме того, негативно влияет на иммунитет неправильное применение лекарственных средств.

Больше советов - в видеоматериале. 

Как укрепить иммунитет ребёнка? Три рекомендации от педиатра-4

# Консультация врача # Здоровье # Ирина Тимохина # Фотофакт # Детское здоровье

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