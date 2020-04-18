Около 30 тонн. Средства индивидуальной защиты из Китая направлены в медучреждения Беларуси

Новости Беларуси. Ценный груз для белорусских медиков. Средства индивидуальной защиты, прибывшие накануне из Китая, 18 апреля отправляются в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Например, такой костюм позволит врачу на протяжении нескольких часов работать в полной безопасности. Всего же на склад прибыло около 30 тонн различных средств. Медикаменты, костюмы и тесты распределены по медучреждениям.

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Так, в центральный регион 18 апреля отгрузили около 500 тысяч масок и почти 400 литров антисептика.