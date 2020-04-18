Около 30 тонн. Средства индивидуальной защиты из Китая направлены в медучреждения Беларуси

Новости Беларуси. Ценный груз для белорусских медиков. Средства индивидуальной защиты, прибывшие накануне из Китая, 18 апреля отправляются в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ценный груз для белорусских медиков. Средства индивидуальной защиты, прибывшие накануне из Китая, 18 апреля отправляются в больницы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В коробках все самое необходимое: экспресс-тесты, системы диагностики, маски повышенной защиты.
Например, такой костюм позволит врачу на протяжении нескольких часов работать в полной безопасности. Всего же на склад прибыло около 30 тонн различных средств. Медикаменты, костюмы и тесты распределены по медучреждениям.
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Так, в центральный регион 18 апреля отгрузили около 500 тысяч масок и почти 400 литров антисептика.
Марья Янукович, заместитель главного врача Минского областного противотуберкулезного диспансера:
Выражаем огромную благодарность от медицинских работников Минской области, так как все эти антисептики, все защитные костюмы и иные средства индивидуальной защиты будут распределены для всех медицинских работников Минской области для того, чтобы мы могли полноценно оказывать помощь людям, которые в этом наиболее нуждаются.
Дмитрий Страздин, генеральный директор УП «Белмедтехника»:
Прибыли вот такие вот респираторы. Это респираторы второго типа. Они сертифицированы, здесь у них есть маркировка. Такой респиратор плюс очки либо защитный экран – это достаточно эффективное средство защиты от заражения коронавирусом.
В формировании помощи участвовали представители китайского бизнеса, а также наши компании и предприятия.