«Социальный патруль»: бездомным рассказывают о профилактике вирусных инфекций

Новости Беларуси. В период активности вирусов внимание – не только пенсионерам. «Социальный патруль» вновь на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В период активности вирусов внимание – не только пенсионерам. «Социальный патруль» вновь на улицах Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В этот раз сделали упор именно на так называемых попрошайках. Кроме соцработника и двух сотрудников милиции, в бригаду обязательно входит и медик. С человеком проводят беседу по профилактике вирусных инфекций и трудоустройству. По необходимости команда помогает с доставкой в медучреждение либо ночлежку для бездомных, где его накормят и предоставят временное жилье.
Наталья Пигулевская, специалист Территориального центра социального обслуживания населения Заводского района:
Милиция проверяет фамилию, имя. Даже стоят, имея регистрацию, но без работы – кого-то не берут, кто-то не хочет сам. Они проверяют по базам, в розыске состоит ли он, есть ли какие-то правонарушения.