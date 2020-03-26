«Социальный патруль»: бездомным рассказывают о профилактике вирусных инфекций

В этот раз сделали упор именно на так называемых попрошайках. Кроме соцработника и двух сотрудников милиции, в бригаду обязательно входит и медик. С человеком проводят беседу по профилактике вирусных инфекций и трудоустройству. По необходимости команда помогает с доставкой в медучреждение либо ночлежку для бездомных, где его накормят и предоставят временное жилье.