Очередной фейк. Минздрав опроверг заявление, что в Брестской области больным не хватает коек

В социальных сетях 13 ноября появились фейки. Их цель понятна: дезинформировать и расшатать наше общество. В еженедельной сводке представитель Генштаба Украины сообщает, что белорусам будто бы отказывают в госпитализации, а медики загружены работой с российскими военнослужащими.

Однако новость не имеет ничего общего с реальностью. По данным на воскресенье, в больницах региона свободны 437 коек. В том числе хирургические и реанимационные. Брестские медики готовы оказать квалифицированную помощь как белорусам, так и гражданам Польши, Литвы, Латвии, Украины и Эстонии. На самом высокотехнологичном оборудовании.