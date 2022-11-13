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Очередной фейк. Минздрав опроверг заявление, что в Брестской области больным не хватает коек

13 ноября 2022 14:04
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения Беларуси опровергает информацию о якобы переполненных больницах Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Очередной фейк. Минздрав опроверг заявление, что в Брестской области больным не хватает коек-1

В социальных сетях 13 ноября появились фейки. Их цель понятна: дезинформировать и расшатать наше общество. В еженедельной сводке представитель Генштаба Украины сообщает, что белорусам будто бы отказывают в госпитализации, а медики загружены работой с российскими военнослужащими.  

Очередной фейк. Минздрав опроверг заявление, что в Брестской области больным не хватает коек-4

Однако новость не имеет ничего общего с реальностью. По данным на воскресенье, в больницах региона свободны 437 коек. В том числе хирургические и реанимационные. Брестские медики готовы оказать квалифицированную помощь как белорусам, так и гражданам Польши, Литвы, Латвии, Украины и Эстонии. На самом высокотехнологичном оборудовании.  

# Здоровье # Здоровье # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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