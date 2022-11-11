Почему при вегетососудистой дистонии нужно обращаться к психотерапевту? Узнали о симптомах и лечении болезни
Сталкиваясь с плохим самочувствием, мы обычно обращаемся к врачам. Но бывает и так, что после многочисленных анализов и обследований специалисты не находят никаких патологий, а лишь говорят, что человек здоров. В таком случае стоит позаботиться о вашей нервной системе.
Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:
Вегетососудистая дистония, она же соматоформная вегетативная дисфункция, – это расстройство нервной системы, автономной нервной системы, с которого в принципе начинается любой невроз.
Такой диагноз можно выставить только после исключения органических изменений, то есть обследования. Чаще всего пациенты жалуются на нарушения со стороны сердца, одышку или тяжесть в области легких, бессонницу, тревожность. Также к характерным симптомам относят нарушение мочеиспускания и синдром раздраженного кишечника.
Оксана Пальчик:
Люди, прежде чем прийти к психотерапевту с соматоформной вегетативной дисфункцией, проходят очень много врачей, ходит к кардиологам, урологам, гастроэнтерологам. Они обследуются, сдают анализы, у них ничего не находят. И только потом они уже приходят к психотерапевту. А лечить надо именно у психотерапевта и лекарствами, которые назначаем мы.
Такие нарушения могут усугубляться под воздействием стрессов, психотравмирующих ситуаций. К слову, у женщин такой недуг встречается намного чаще. Это связано с особенностями гормонального фона.
Оксана Пальчик:
Если у человека повторяются приступы сердцебиения, например, сидит человек, работает, и вдруг он чувствует, что начинает как-то колотиться сердце, в горле образуется комок, начинают дрожать руки, он понимает, что, наверное, это очередной приступ. Первое – нужно понимать, что это всего лишь вегетативный приступ и он не несет никакой угрозы физическому или психическому здоровью. Второе – нужно выпить стакан прохладной воды. Взяли, выпили, очень часто это помогает снизить остроту приступа. Третье, что можно сделать, – просто переключиться на что-то (беседу, диалог с другим человеком). Это тоже неплохо работает. Четвертое – можно просто походить, в спокойном режиме походить туда-сюда, и это тоже может снизить накал приступа.
Медикаментозное лечение успешно купирует нежелательные симптомы. Но для того, чтобы избавиться от этой проблемы, важно пройти терапию и проработать все вопросы в кабинете у психотерапевта.
Оксана Пальчик:
Лечится это либо лекарственно, либо психотерапевтически. Но, как правило, лекарственная терапия занимает здесь одну из главных ролей. А уже психотерапия, чтобы укрепить нервную систему, повысить стрессоустойчивость, подключается потом. Надо ходить к врачу обязательно, потому что все эти приступы говорят о том, что нервная система нестабильна, стрессоустойчивость снизилась, иммунитет к внешним раздражителям просел. И если с этим ничего не делать, то потом, кроме вегетососудистой дистонии, будут возникать и другие невротические расстройства. И тревога прицепится, и пароксизмальная тревожность, и депрессии, и фобии могут быть. Все может быть, поэтому надо идти и принимать меры, лечиться.
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