Почему при вегетососудистой дистонии нужно обращаться к психотерапевту? Узнали о симптомах и лечении болезни

Сталкиваясь с плохим самочувствием, мы обычно обращаемся к врачам. Но бывает и так, что после многочисленных анализов и обследований специалисты не находят никаких патологий, а лишь говорят, что человек здоров. В таком случае стоит позаботиться о вашей нервной системе.

Оксана Пальчик, врач-психотерапевт медицинского центра «Исцеление»:

Вегетососудистая дистония, она же соматоформная вегетативная дисфункция, – это расстройство нервной системы, автономной нервной системы, с которого в принципе начинается любой невроз. Такой диагноз можно выставить только после исключения органических изменений, то есть обследования. Чаще всего пациенты жалуются на нарушения со стороны сердца, одышку или тяжесть в области легких, бессонницу, тревожность. Также к характерным симптомам относят нарушение мочеиспускания и синдром раздраженного кишечника.

Оксана Пальчик:

Люди, прежде чем прийти к психотерапевту с соматоформной вегетативной дисфункцией, проходят очень много врачей, ходит к кардиологам, урологам, гастроэнтерологам. Они обследуются, сдают анализы, у них ничего не находят. И только потом они уже приходят к психотерапевту. А лечить надо именно у психотерапевта и лекарствами, которые назначаем мы. Такие нарушения могут усугубляться под воздействием стрессов, психотравмирующих ситуаций. К слову, у женщин такой недуг встречается намного чаще. Это связано с особенностями гормонального фона.

Оксана Пальчик:

Если у человека повторяются приступы сердцебиения, например, сидит человек, работает, и вдруг он чувствует, что начинает как-то колотиться сердце, в горле образуется комок, начинают дрожать руки, он понимает, что, наверное, это очередной приступ. Первое – нужно понимать, что это всего лишь вегетативный приступ и он не несет никакой угрозы физическому или психическому здоровью. Второе – нужно выпить стакан прохладной воды. Взяли, выпили, очень часто это помогает снизить остроту приступа. Третье, что можно сделать, – просто переключиться на что-то (беседу, диалог с другим человеком). Это тоже неплохо работает. Четвертое – можно просто походить, в спокойном режиме походить туда-сюда, и это тоже может снизить накал приступа. Медикаментозное лечение успешно купирует нежелательные симптомы. Но для того, чтобы избавиться от этой проблемы, важно пройти терапию и проработать все вопросы в кабинете у психотерапевта.