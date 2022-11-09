Осень – время гиповитаминоза. Как бороться с нехваткой витаминов?

Осень в самом разгаре: солнца все меньше, а пасмурная погода все чаще заставляет хмуриться и нас. Плохое настроение сопровождается постоянной усталостью и слабостью. Почему осенью мы чаще грустим и плохо себя чувствуем? Причин может быть много. Но самая распространенная – недостаток полезных веществ в организме. Как бороться с гиповитаминозом?

Марина Дрейлинг, врач общей практики городской клинической поликлиники № 39:

Гиповитаминоз – это нехватка витаминов в организме. Различают две причины. Есть внутренняя нехватка, возникает чаще всего при каких-то заболеваниях, при которых витамины не вырабатываются самим организмом. Либо внешняя – это просто непоступление витаминов в организм, то есть это неправильный рацион, диета, которой молодые девушки любят злоупотреблять. Чаще всего гиповитаминоз проявляется в осенний и зимний периоды. Связано это с недостатком витамина D – из-за дефицита солнечного света. Именно поэтому с наступлением холодов стоит начинать принимать комплексы витаминов.

Марина Дрейлинг:

Витамины можно пропивать как комплексно, так и по отдельности, но комплекс должен быть правильно сформирован, потому что некоторые витамины друг с другом не усваиваются. Больше находиться на свежем воздухе, правильное питание рациональное, то есть нельзя исключать из рациона определенные продукты. Все должно быть в комплексе: и жиры, и белки, и углеводы. И если это соблюдать, тогда можно избежать гиповитаминоза. Организм практически полностью расходует свои запасы микроэлементов и минералов. В результате возникают изменения, которые трудно не заметить.

Ирина Уэльская, терапевт медицинского центра «Кравира»:

Как правило, по разным причинам все-таки формируется гиповитаминоз и в осенний период, особенно в позднеосенний период. Приходится принимать витамины. Какие витамины и когда их начинать принимать? Во-первых, должны появиться жалобы у человека, в первую очередь это усталость, слабость, снижение работоспособности к концу дня, дерматиты, кожный синдром, где-то угри появляются, где-то избыточная сонливость днем.

Главным источником витаминов считаются свежие и полезные продукты, но порой появляется необходимость в использовании курсов препаратов, которые должны быть правильно подобраны. Квалифицированные специалисты медицинского центра «Кравира» не только подскажут, как подобрать оптимальный комплекс витаминов, но и помогут побороть гиповитаминоз, а также ответят на все волнующие вопросы.