Число больных деменцией растёт с каждым годом. Что рекомендуют врачи для тренировки памяти?

Специалисты выделяют несколько типов когнитивных нарушений: легкое, умеренное и деменция. Сегодня в мире насчитывается более 40 миллионов человек с деменцией. И эксперты опасаются, что эта цифра может вырасти.

Вера Горшкова, медицинский психолог Республиканского геронтологического центра:

Деменция – это глобальное прогрессирующее заболевание, которое имеет обратимый прогрессирующий характер. Это снижение памяти, снижение внимания, интеллектуальное снижение. Симптомы должны длиться от 6 месяцев до года без помрачения сознания, и тогда этот диагноз будет выставляться соответствующими специалистами.

При легком когнитивном расстройстве рекомендованы физические нагрузки, ежедневные нейрокогнитивные тренировки. Одна из простейших проверок на нарушение памяти – тест «Рисование часов». Но все же очень важно не ставить диагноз самостоятельно. Вера Горшкова:

Предлагается нарисовать циферблат. Эта диагностика говорит о разграничении болезни Альцгеймера от деменции различных степеней.

Деменция – это проблема не только людей пожилого возраста, у некоторых она возникает за 10-15 лет до появления первых признаков старения организма. Начинается все с легкого снижения внимания, но если вовремя не заняться когнитивным здоровьем, это может перерасти в серьезные проблемы. Вера Горшкова:

С 35-40 лет мы уже должны начинать развивать память свою. Можем запоминать текст. Повторять, заучивать, читать книги. Даже речевые функции – проговаривайте, старайтесь общаться. Общение – это очень важно. Я всем советую тренировать свой мозг, не давать ему лениться. Можем проговорить про себя алфавит и на каждую букву алфавита говорить по слову. Можно от 100 до 1 выполнять обратный отсчет.

Еще один способ тренировок – выполнять привычные для нас действия с точностью до наоборот. К примеру, если вы привыкли держать вилку в правой руке, возьмите ее в левую. Вырабатывать пластичность нейронов можно с помощью пальчиковой гимнастики.

Валерия Чуткова, инструктор по лечебной физкультуре Республиканского геронтологического центра:

Это эффективный способ развития мелкой моторики. Руки являются проводниками для стимуляции мозга. Мы применяем различные упражнения: с речевым сопровождением, без речевого, кинезиологические, игры-манипуляции, народные игры (как «Ладушки-ладуши, мы были у бабушки»). Также применяется самомассаж с приемами растирания, разминания, надавливания. В быту можно применять даже каштан, грецкий орех, резиновый мячик, карандаш. В центре активного долголетия занимаются пациентами с разной стадией заболевания, в том числе и людьми, у которых выявлены легкие когнитивные нарушения.