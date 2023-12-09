Что нужно делать при обморожении у ребёнка и что противопоказано – рассказала врач-педиатр

Мороз не щадит никого. Длительное нахождение на улице в минусовую погоду может обернуться переохлаждением организма, особое внимание стоит уделять детской коже.
Мороз не щадит никого. Длительное нахождение на улице в минусовую погоду может обернуться переохлаждением организма, особое внимание стоит уделять детской коже.
Ева Тарасова, врач-педиатр, ассистент кафедры пропедевтики детских болезней БГМУ:
Кожа ребенка отличается от кожи взрослого тем, что она более нежная, тонкая, рыхлая и богата кровеносными сосудами. Также у детей до 7 лет еще не совершенны центр терморегуляции, работы нервной системы, работы потовых желез. Поэтому дети, особенно маленькие – первого года жизни и в целом до 7 лет, более чувствительны к перегреву и переохлаждению, чем взрослые.
При сильно морозе не стойте на одном месте, больше двигайтесь. Зима каждый год преподносит нам сюрпризы, поэтому лучше быть во всеоружии, даже если на улице -5.
Ева Тарасова:
Если мы подозреваем у ребенка возможное обморожение, то в первую очередь мы должны его из холода перенести в теплое помещение, например, машину, метро, квартиру. Необходимо снять мокрые вещи, ни в коем случае нельзя растирать кожные покровы, наносить какие-то спиртосодержащие средства либо масляные средства. Согревание должно быть пассивным либо в теплой окружающей среде.
Как распознать обморожение – смотрите в сюжете.