Почему для нас так важен здоровый, крепкий сон? Почему без него так трудно, или вовсе невозможно обойтись в жизни? И еще много-много разных вопросов, которые связаны с этим состоянием.

Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна, кандидат медицинских наук:

У Галилея было такое предположение, что сон нужен для того, чтобы «промыть» мозг от продуктов переработки. Учёными проводилось исследование, по результатам которого выяснилось, что это действительно так.

Спинномозговая жидкость, проходящая через межклеточные пространства, буквально «вырывает» все лишнее и ненужное. Сон нам нужен для того, чтобы, выражаясь современным языком, «просканировать» внутренние органы и главное - обнаружить неполадки в нашем организме.

Только представьте себе, что пока вы спите, организм сам налаживает систему жизнедеятельности: дыхание, уровень насыщения кислородом, частота сердечных сокращений и многое-многое другое. Сон - это азбука Морзе, а мозг - главный координатор.

Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна, кандидат медицинских наук:

У человека должны быть две большие фазы сна. Первая из них - быстрый сон, быстрое движение глаз. Это очень важная фаза сна, поскольку тут отыгрываются все эмоции. Он также называется парадоксальный сон, потому что, несмотря на то, что человек спит, активность организма, как будто он бодрствует.

Именно в этой фазе активно происходит процесс запоминания. Так, по большому счету, студенческое суеверие о пользе от учебника под подушкой имеет очень убедительное медицинское обоснование. Прочитанный перед сном текст, в фазе быстрого сна, перейдёт из краткосрочной памяти в долгосрочную, и отлично усвоится в голове.

Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна, кандидат медицинских наук:

Медленный сон. Это уже глубокий сон, в который погружается организм. Там происходит синтез белков, синтез гормонов, синтез необходимых веществ.

Обратите внимание: здоровый сон, который так сильно влияет на наше самочувствие, зависит далеко не от количества часов, а от качества и наличия всех циклов и фаз.

Наталья Чечик, руководитель лаборатории сна, кандидат медицинских наук:

Здоровый сон состоит из четырёх циклов. Каждый из них длится по 90 минут, чередуется и таким образом происходит 4-6, 6-8 часов здорового сна. Для каждого человека это процесс индивидуальный. Кому-то хватает 4-6 часов, кому-то хватает 6-8 часов.

Более того, для здорового сна имеет значение время суток, которое вы для него отвели, поэтому и совы, и жаворонки могут претендовать на полноценный сон. Главное слушать внутренний голос вашего организма. Добрые специалисты-сонологи, которые никогда не отправят вас к психиатру из-за ночных кошмаров, объяснят безобидность цветных и черно-белых снов, научно обоснуют тревожный сигнал храпа. Но главное - окажут содействие в лечении заболевания, которое лучше проявляется во время сна.