«Сейчас переходное время и волосы нуждаются в особом уходе». Как правильно ухаживать за вашими локонами

Дарья Секерич, корреспондент:

Даже если у вас идеальные блестящие волосы – они имеют свойство капризничать, выпадать и ломаться. Сегодня мы расскажем, как простыми шагами и новыми привычками восстановить ваши локоны.

Чтобы волосы чувствовали себя хорошо и были здоровыми – им необходима помощь и постоянный уход. Ежедневно волосам наносят вред различные факторы: погода, температурное воздействие, расчесывание и укладка. Виталина Меркулова, стилист:

Восстановление подразумевает под собой полное заполнение всех пустых участков волоса, что дает тяжесть, закрывает чешуйки, волосы становятся гладкими, блестящими и склеенными.

Именно комплексное воздействие средств, которые влияют и на внешнюю часть волоса, и на его корни позволяет эффективно восстановить густоту, вернуть им упругость, гладкость и блеск. Виталина Меркулова:

Сейчас переходное время зимы на весну и волосы нуждаются в особом уходе, в более интенсивном питании, увлажнении, чем обычно. Для того, чтобы подобрать правильный домашний уход самостоятельно, нужно хорошо знать свой тип волос, потому что если уход будет подобран неверно, волосы либо недостаточно насыщаются питательными компонентами, либо, наоборот, они переутяжеляются и висят уже не очень красиво.

Для здоровья и красоты волос необходимо здоровое питание, протеины и витамин B5, которые укрепляют корни ваших локонов. Протеины в большом количестве содержатся в куриных яйцах, орехах и сыре, а необработанный рис, бобовые и зерновые богаты витамином B5.

Виталина Меркулова:

При переходе с зимы на весну, после изменения погодных условий у всех абсолютно сухие волосы, безжизненные, не такой блеск, не такая эластичность, начинать уход нужно, я считаю, с салонной процедуры. Сначала нужно сходить в салон и сделать это: либо ампулы, либо счастье для волос. В каждой косметической компании, в каждом салоне представлено что-то свое.

Также для сияния и здоровья волос очень важен домашний уход . Не стоит его недооценивать, как и переоценивать. Процедуры, которые вы делаете дома, хороши своей регулярностью и частотой. Они не восстанавливают волосы за пару сеансов, но при должном подходе помогают всегда сохранить хорошее состояние прядей и поддерживать их здоровье. Виталина Меркулова:

Уход в домашних условиях подразумевает под собой три шага – это очищение, увлажнение, мы закрываем чешуйки и несмываемый уход, который идет после мытья. Первым этапом мы всегда выбираем шампунь по типу кожи головы, а не по типу волос.

Вторым этапом идет бальзам, либо маска, мы смотрим по своему типу. Если волосы очень пористые, сухие, вьющиеся, волосы, склонные к ломкости и к сухости, это маска – это более плотная текстура, кремовая, которую тяжело наносить и тяжелее размазывать. Третий этап идет несмываемый уход – это либо масло, либо крем. Это защита волоса уже в процессе носки до следующего мытья.

Неправильные продукты по уходу, неблагоприятная среда и слишком сильное химическое вмешательство нарушают естественно гладкий слой. Виталина Меркулова:

Наша кожа, как и на лице, выделяет сало и если очень редко мыть голову: раз в неделю или раз в две недели, если вдруг кто-то такой есть, то, как и на лице, без очищения на коже головы поры закупориваются.