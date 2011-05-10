Невроз. Лечение и профилактика невроза

Неврозом страдает большое количество людей. По данным ВОЗ, к 2020 году каждый четвертый житель планеты будет страдать неврозом. Фактором провоцирующим это состояние является наш ритм жизни. Особенности работы нашей нервной системы в особых ситуациях играют ведущую роль в развитии пограничных состояний. Особой ситуацией может стать острое психотравмирующее воздействие.

Елена Тарасевич, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии БелМАПО, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории:

Острые ситуации — это какие-то катастрофы, горе, смерть близкого, болезнь близкого, хронические стрессовые взаимоотношения на работе.

Пограничное состояние вызывается именно длительными тяжелыми стрессовыми ситуациями, которые срывают психологическую адаптацию и истощают нервную систему. Хронический стресс — это психоэмоциональные перегрузки без возможности расслабиться и восстановить силы. Это может быть и работа, отнимающая все силы, и сложности в личной жизни, конфликт, из-за которого человек сильно переживает. От истощения нервной системы по большому счету никто не застрахован.

Наталья Отчик, заведующая стационаром пограничных состояний Городского психоневрологического диспансера:

Подвергнуться истощению нервной системы могут люди трудоспособного возраста, люди с активной жизненной позицией, которые совмещают домашние дела с успешной профессией. Но в большей степени риску невроза подвержен слабый пол.

Елена Тарасевич:

Женщины более эмоциональны, они чаще влюбляются, чаще страдают, проявляют свои эмоции громче дома, если муж не помыл посуду. Невроз невозможно назвать заболеванием, это пограничное состояние между нормой и патологией.

Наталья Отчик:

За пограничными расстройствами стоит изменение биохимии организма, изменение функционирования головного мозга.

На развитие неврозов влияют особенности личности человека, его характер.

Елена Тарасевич:

Неврозами страдают эмоционально-лабильные люди с тревожно-мнительными чертами характера. Стеничные люди привыкли идти в ситуацию, а не избегать ее — это основной принцип для лечения невроза. Идти в ситуацию, а не прятаться, иначе ситуация будет, как снежный ком, увеличиваться и нарастать. Ситуация, когда люди начинают находиться дома, конфликтовать с близкими и видеть, что вокруг жизнь рушится, может явиться суицидальной тенденцией. Суицид — это когда человек не видит помощи от близких, не улучшается его состояние ввиду назначенных доктором препаратов, тогда, конечно, начинается потеря веры в жизнь.

Каждый человек время от времени попадает в пограничное состояние, но 80% людей самостоятельно выбираются из этих ситуаций. Оставшиеся 20% могут страдать от самых разнообразных расстройств: неврастения, невроз навязчивых состояний, невроз ожиданий, невроз органов, но самым распространенным врачи считают невроз страха и тревоги, который может сопровождаться паническими атаками.

Елена Тарасевич:

Это состояние проявляется на фоне небольшого стресса, физической нагрузки, сексуальной нагрузки, хронической нагрузки на работе и дома, например, если дома тяжелобольной человек, человек, страдающий алкоголизмом. Такое состояние начинается с панической атаки. Например, на фоне полного благополучия, когда человек едет в душном транспорте в час-пик после работы, он ощущает чувство страха и тревоги, у него появляется и фобическая, и вегетативная симптоматика: начинает учащенно биться сердце, потеть ладошки, у человека отмечается потоотделение, повышается артериальное давление. Это не обязательно транспорт, это может быть большой магазин или рынок, театр, кинотеатр и даже парикмахерская, где человек не может просто встать и выйти, это те места, откуда нельзя легко выйти. А по желанию, с этого транспорта выйти невозможно. В этом случае человек сам себя накручивает.

Пограничное состояние может развиваться и без панических атак, но с целым комплексом других характерных симптомов.

Сергей Брицко, врач-психотерапевт:

Когда происходит перегрузка психоэмоциональной сферы, возникает нарушение сна, тревога, беспокойство, раздражительность, внутренняя напряженность, ком в горле, неприятные ощущения за грудиной, мигрирующие боли по всему телу. На этом фоне возникает шторм, возникает нарушение деятельности сердечно-сосудистой системы, деятельности желудочно-кишечного тракта, в результате этих нарушений проявляется тревога, страх.

Нарушение на уровне тела дополняется и целым набором нервно-психических проблем. На незначительный стресс люди реагируют отчаянием и агрессией. Они плаксивы, ранимы, легко обижаются и мысленно зацикливаются на психотравмирующей ситуации.

Наталья Отчик:

Чаще наши пациенты пропускают стадию нарушения сна, снижения работоспособности, сердцебиения, чувства одышки. Они идут к терапевту тогда, когда их работоспособность снижается и они не могут справляться с обыденными нагрузками.

Терапевты, кардиологи, неврологи и даже врачи-эндокринологи сталкиваются с пациентами в пограничных состояниях. И не всегда эти специалисты могут увидеть за частными разрозненными симптомами общую картину невроза.

Сергей Брицко, врач-психотерапевт:

Врач выписывает лекарство, а таблетка убирает только симптомы. Когда человек потом дальше продолжает вести тот же образ жизни, опять появляются симптомы, он опять таблетку принимает. Получается, что количество таблеток возрастает, а состояние от этого не улучшается.

Елена Тарасевич:

Когда пациент столкнется с грамотным специалистом, ему порекомендуют обратиться за помощью к психотерапевту. Прежде всего назначается медикаментозная терапия, чтобы снять острую симптоматику, которая развивается у человека в результате острого стресса — это нарушение сна. В наш арсенал входит очень много противотревожных препаратов. Препараты порой назначаются на длительный период. Те же антидепрессанты влияют и на составляющую тревоги, потому что происхождение тревоги и депрессии едино. Врач, который имеет специальное образование, выбирает тот антидепрессант, который подойдет его пациенту.

Лечение пограничных состояний может проводиться амбулаторно или на дневном стационаре. Пациентам также может быть показано санаторно-курортное лечение. В отдельных случаях требуется круглосуточное пребывание в стационаре и временное освобождение от работы.

Наталья Отчик:

Лекарственное лечение позволяет быстро снять симптом, потому что психотерапия предполагает более длительное лечение и посещение психотерапевта, потому что за симптомами стоят изменения, которые могут корректироваться лекарствами. Лечения не нужно бояться, мы применяем те лекарства, которые не зомбируют человека, которые не вызывают зависимости. Те препараты, которые обладают таким действием, мы очень быстро отменяем.

Когда причиной невроза являются психологические проблемы и зацикленность на тревожных мыслях, обязательным компонентом лечения является психотерапия.

Елена Тарасевич:

Индивидуально человеку подбирается психотерапевтическая методика. Назначаются релаксационные, успокаивающие методы психотерапевтического воздействия, чтобы человек обрел внутреннее спокойствие, это очень важно для того, чтобы потом принимать психоанализ, телесноориентированную терапию. Вначале человек должен успокоиться.

Психотерапия при лечении пограничных состояний направлена на устранение самого источника переживаний или на изменение отношения больного к этому источнику.

Трансовые методики позволяют извлечь из бессознательного человека необходимые ресурсы, нужные для выходя из пограничного состояния.

Елена Тарасевич:

Любой человеческий организм направлен на самовосстановление. В некоторых случаях, если пациент имеет хорошее окружение, поддержку со стороны коллег, начальства, то естественно эта симптоматика постепенно уходит сама.

ПРОФИЛАКТИКА НЕВРОЗА

Елена Тарасевич:

Отдых и работа должны быть обязательно сбалансированы. Трудоголизм тоже приводит к неврозу. Нужно переключать умственную деятельность на физическую, как минимум 30 минут в день должно уходить на физическую нагрузку — на занятия спортом.

В состоянии стресса в организме наблюдаются те же изменения, что и при физической нагрузке, учащение сердцебиения и дыхание, напряжение мышц, изменение артериального давления, поэтому регулярная физкультура — это тренировка для организма, физкультура улучшает сон, а это хорошая профилактика неврозов.

Елена Тарасевич:

Сон должен быть от 6 до 7 часов в сутки. Если сон нарушен, надо делать профилактику улучшения сна немедикаментозным способом, вовремя ложиться, не слушать громкую музыку, не наедаться перед сном, хорошо проветривать комнату.

Если ваша жизнь наполнена нервотрепками, добавьте в свой рацион больше антистрессовых продуктов.

Наталья Отчик:

Нужно отдавать предпочтение рыбе, овощам и фруктам. Восстанавливают серотонин, который отвечает за спокойствие, такие продукты, как жирные сорта рыбы, бананы, помидоры.

Сергей Брицко, врач-психотерапевт:

Для того, чтобы успокоить нервную систему без медикаментов, делаешь глубокий вдох и медленный выдох.