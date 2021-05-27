«Делаю шаг и всё, что я помню, как меня выносят из автобуса». Как уберечься от солнечного удара?

Лето. Солнце. Жара. И пусть погода пока нас не балует, все это не за горами. Купаясь в лучах летнего солнца, не забывайте про головной убор и меры безопасности.

Наша героиня не понаслышке знает, как бывает опасно солнце.

Альбина Величко:

Летом после 11-го класса я проходила медкомиссию для поступления. Я поехала к зубному, конечно же, была голодная. Потом еду домой и так получилось, что в автобусе было очень жарко, на улице было около 30 градусов. Захожу в автобус, еду буквально две-три остановки, делаю шаг и все, что я помню, как меня выносят из автобуса, что на меня дуют. Мне кричали: «Девушка, вы нас слышите?». Мне уже хотели вызывать скорую.

Марина Кожедуб, терапевт 1-й категории медицинского центра:

Тепловой и солнечный удар – схожие понятия. В их основе лежит перегрев организма. Солнечный удар – патологическое состояние, которое возникает под действием прямых солнечных лучей. Он обусловлен прогреванием не только головы, но и всего тела, в отличие от теплового удара. Вероятность получить солнечный удар зависит от времени пребывания под солнечными лучами, интенсивности излучения, общего состояния здоровья и возраста пострадавшего. Марина Кожедуб:

Выделяют три степени солнечного удара. При легкой степени наблюдаются общая слабость, тошнота, головная боль, расширение зрачков, учащение пульса и дыхания. При средней степени отмечается состояние оглушенности, неуверенность движений, может быть шаткость походки. Возможны обмороки и носовые кровотечения.

На тяжелый солнечный удар будут указывать такие признаки, как изменение сознания от спутанности до комы, галлюцинации, бред, судороги, повышение температуры тела до 41-42 градусов. Тепловой и солнечный удар – угроза для нашего организма.

Как себя обезопасить и оказать первую помощь? Первым делом – переместите пострадавшего в прохладное место. Марина Кожедуб:

Голову поворачивают набок, чтобы при возникновении рвоты человек не захлебнулся рвотными массами. На затылок, лоб и шею накладывают прохладные, мокрые компрессы. Не следует использовать холодную либо ледяную воду, поскольку температурный контраст является стрессом для организма. Если пострадавший находится в сознании, ему дают обильное подсоленное питье. При потере сознания применяют нашатырный спирт.

Если состояние пострадавшего не нормализуется, необходима срочная медицинская помощь. В целях профилактики медики советуют пить много воды, надевать светлую одежду из натуральных материалов и головные уборы. Есть во второй половине дня лучше овощи и фрукты.

Не следует отдыхать под палящим солнцем с 11 до 16 часов. По возможности в течение дня принимайте прохладный душ, смачивайте руки, ноги и лицо водой.