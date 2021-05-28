Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?

Наша кровь обладает специфическими характеристиками. Речь идет о группе крови и резус-факторе. Поэтому важно знать свои показатели. Доза донорской крови может спасти чью-то жизнь. А быть донором не только почетно, но и полезно.

Татьяна Мацкевич, врач лабораторной диагностики Городского центра трансфузиологии:

Группа крови – это набор групповых антигенов, иммуноглобулинов, которые мы определяем для того, чтобы исключить посттрансфузионную реакцию. Для того, чтобы подобрать совместимую по определенным групповым факторам, резус-факторам кровь донора для реципиента.

Мария Рак, врач лабораторной диагностики Городского центра трансфузиологии:

У нас в организме есть вещества, так называемые антигены. Их известно, на данный момент выявлено, 512. Их разделили на 36 отдельных систем, которые взаимосвязаны и имеют что-то общее между собой. Антигены выполняют функции, они не просто так есть. Это может быть и перенос каких-то веществ, и усиление каких-то процессов. Поэтому это все очень важно. Важно знать свою группу крови не только в предоперационный период. Особое место в трансфузиологии занимают беременные женщины. За благоприятным течением беременности наблюдают с помощью анализа крови.

Татьяна Мацкевич:

Также необходимо определять группу крови у беременных женщин, чтобы исключить резус-конфликт с кровью плода: резусом плода и резусом матери. Потому как у резус-отрицательных женщин и резус-положительных отцов при зачатии у ребенка образуется общий комплекс иммуноглобулинов, которые могут вызвать реакцию образования антител у женщины, что в последующем повлияет на повторную беременность и на состояние здоровья новорожденного ребенка.

Мария Рак:

Определением и выявлением этих систем мы и занимаемся в случае, если вдруг обнаруживаем антиэритроцитарные антитела. Если их нет у беременной женщины, то это все хорошо, и мы ее просто сопровождаем во время беременности. Сейчас исключены всевозможные ошибки при определении группы крови. Лаборатории оснащены автоматизированными аппаратами, которые сокращают время проверки и не допускают влияния человеческого фактора.

Татьяна Мацкевич:

Обычно всем обывателям известны четыре группы крови. Определение группы крови по системе АВ0. Это первая, вторая, третья, четвертая группы крови, а также резус: положительный и отрицательный. На самом деле групп крови множество. Это самые основные группы, которые определяются, потому что на них идет основная реакция организма.