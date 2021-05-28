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Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?

28 мая 2021 09:42
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Наша кровь обладает специфическими характеристиками. Речь идет о группе крови и резус-факторе. Поэтому важно знать свои показатели. Доза донорской крови может спасти чью-то жизнь. А быть донором не только почетно, но и полезно.

Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?-1

Татьяна Мацкевич, врач лабораторной диагностики Городского центра трансфузиологии:
Группа крови – это набор групповых антигенов, иммуноглобулинов, которые мы определяем для того, чтобы исключить посттрансфузионную реакцию. Для того, чтобы подобрать совместимую по определенным групповым факторам, резус-факторам кровь донора для реципиента.

Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?-4

Мария Рак, врач лабораторной диагностики Городского центра трансфузиологии:
У нас в организме есть вещества, так называемые антигены. Их известно, на данный момент выявлено, 512. Их разделили на 36 отдельных систем, которые взаимосвязаны и имеют что-то общее между собой. Антигены выполняют функции, они не просто так есть. Это может быть и перенос каких-то веществ, и усиление каких-то процессов. Поэтому это все очень важно.

Важно знать свою группу крови не только в предоперационный период. Особое место в трансфузиологии занимают беременные женщины. За благоприятным течением беременности наблюдают с помощью анализа крови.

Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?-7

Татьяна Мацкевич:
Также необходимо определять группу крови у беременных женщин, чтобы исключить резус-конфликт с кровью плода: резусом плода и резусом матери. Потому как у резус-отрицательных женщин и резус-положительных отцов при зачатии у ребенка образуется общий комплекс иммуноглобулинов, которые могут вызвать реакцию образования антител у женщины, что в последующем повлияет на повторную беременность и на состояние здоровья новорожденного ребенка.

Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?-10

Мария Рак:
Определением и выявлением этих систем мы и занимаемся в случае, если вдруг обнаруживаем антиэритроцитарные антитела. Если их нет у беременной женщины, то это все хорошо, и мы ее просто сопровождаем во время беременности.

Сейчас исключены всевозможные ошибки при определении группы крови. Лаборатории оснащены автоматизированными аппаратами, которые сокращают время проверки и не допускают влияния человеческого фактора.

Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?-13

Татьяна Мацкевич:
Обычно всем обывателям известны четыре группы крови. Определение группы крови по системе АВ0. Это первая, вторая, третья, четвертая группы крови, а также резус: положительный и отрицательный. На самом деле групп крови множество. Это самые основные группы, которые определяются, потому что на них идет основная реакция организма.

Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?-16

По группе крови, полагают некоторые ученые, можно выявить особенности характера человека. Считается, что носители первой группы крови целеустремленные. У них прекрасная интуиция. Представители второй группы спокойны, ответственны, трудолюбивы, склонны уделять внимание мелочам. У людей с третьей группой крови – наивысший коэффициент гибкости во всех ситуациях. У носителей 4 группы отлично развито образное мышление, среди них много изобретателей и ученых. Так что, если хотите узнать себя немножечко лучше, стоит отправить капельку крови на исследование.

# Здоровье # Здоровье # Татьяна Мацкевич # Мария Рак # Кристина Сушкевич # Фотофакт # Медицина

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