Можно выявить особенности характера человека. Почему важно знать группу крови?

Наша кровь обладает специфическими характеристиками. Речь идет о группе крови и резус-факторе. Поэтому важно знать свои показатели. Доза донорской крови может спасти чью-то жизнь. А быть донором не только почетно, но и полезно.
Наша кровь обладает специфическими характеристиками. Речь идет о группе крови и резус-факторе. Поэтому важно знать свои показатели. Доза донорской крови может спасти чью-то жизнь. А быть донором не только почетно, но и полезно.
Татьяна Мацкевич, врач лабораторной диагностики Городского центра трансфузиологии:
Группа крови – это набор групповых антигенов, иммуноглобулинов, которые мы определяем для того, чтобы исключить посттрансфузионную реакцию. Для того, чтобы подобрать совместимую по определенным групповым факторам, резус-факторам кровь донора для реципиента.
Мария Рак, врач лабораторной диагностики Городского центра трансфузиологии:
У нас в организме есть вещества, так называемые антигены. Их известно, на данный момент выявлено, 512. Их разделили на 36 отдельных систем, которые взаимосвязаны и имеют что-то общее между собой. Антигены выполняют функции, они не просто так есть. Это может быть и перенос каких-то веществ, и усиление каких-то процессов. Поэтому это все очень важно.
Важно знать свою группу крови не только в предоперационный период. Особое место в трансфузиологии занимают беременные женщины. За благоприятным течением беременности наблюдают с помощью анализа крови.
Татьяна Мацкевич:
Также необходимо определять группу крови у беременных женщин, чтобы исключить резус-конфликт с кровью плода: резусом плода и резусом матери. Потому как у резус-отрицательных женщин и резус-положительных отцов при зачатии у ребенка образуется общий комплекс иммуноглобулинов, которые могут вызвать реакцию образования антител у женщины, что в последующем повлияет на повторную беременность и на состояние здоровья новорожденного ребенка.
Мария Рак:
Определением и выявлением этих систем мы и занимаемся в случае, если вдруг обнаруживаем антиэритроцитарные антитела. Если их нет у беременной женщины, то это все хорошо, и мы ее просто сопровождаем во время беременности.
Сейчас исключены всевозможные ошибки при определении группы крови. Лаборатории оснащены автоматизированными аппаратами, которые сокращают время проверки и не допускают влияния человеческого фактора.
Татьяна Мацкевич:
Обычно всем обывателям известны четыре группы крови. Определение группы крови по системе АВ0. Это первая, вторая, третья, четвертая группы крови, а также резус: положительный и отрицательный. На самом деле групп крови множество. Это самые основные группы, которые определяются, потому что на них идет основная реакция организма.
По группе крови, полагают некоторые ученые, можно выявить особенности характера человека. Считается, что носители первой группы крови целеустремленные. У них прекрасная интуиция. Представители второй группы спокойны, ответственны, трудолюбивы, склонны уделять внимание мелочам. У людей с третьей группой крови – наивысший коэффициент гибкости во всех ситуациях. У носителей 4 группы отлично развито образное мышление, среди них много изобретателей и ученых. Так что, если хотите узнать себя немножечко лучше, стоит отправить капельку крови на исследование.