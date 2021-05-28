Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога

Александра о проблемах с обонянием и вкусовыми ощущениями знает не понаслышке. Девушка переболела коронавирусом больше года назад, но любимые ароматы до сих пор не удается ощутить полноценно.

Александра Мытникова:

Я ожидала, что это будет максимум на 2-3 дня, но может быть на неделю или месяц. И тут проходит месяц, второй, уже проходит год, больше года, а обоняние так ко мне и не вернулось. Я не могу сказать, что я не чувствую прямо вообще ничего, но такие вещи, как освежитель воздуха, мой любимый аромат, кондиционер для белья – все это для меня одинаковое.

Татьяна Луговская, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:

Считается, что COVID-19 – это нейровирус. Обонятельные рецепторы и все запахи через полость носа проходят. Там идет решетчатый лабиринт, где все обонятельные рецепторы, и дальше уже по всем путям, нейрорецепторам – в головной мозг, в зону, где рассматривается этот запах и определяется: хороший он или плохой.