Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога

COVID-19 держит в страхе весь мир. При заболевании человек надолго может лишиться вкуса и обоняния. Утерянные чувства могут восстанавливаться до нескольких месяцев.
COVID-19 держит в страхе весь мир. При заболевании человек надолго может лишиться вкуса и обоняния. Утерянные чувства могут восстанавливаться до нескольких месяцев.
Александра о проблемах с обонянием и вкусовыми ощущениями знает не понаслышке. Девушка переболела коронавирусом больше года назад, но любимые ароматы до сих пор не удается ощутить полноценно.
Александра Мытникова:
Я ожидала, что это будет максимум на 2-3 дня, но может быть на неделю или месяц. И тут проходит месяц, второй, уже проходит год, больше года, а обоняние так ко мне и не вернулось. Я не могу сказать, что я не чувствую прямо вообще ничего, но такие вещи, как освежитель воздуха, мой любимый аромат, кондиционер для белья – все это для меня одинаковое.
Татьяна Луговская, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:
Считается, что COVID-19 – это нейровирус. Обонятельные рецепторы и все запахи через полость носа проходят. Там идет решетчатый лабиринт, где все обонятельные рецепторы, и дальше уже по всем путям, нейрорецепторам – в головной мозг, в зону, где рассматривается этот запах и определяется: хороший он или плохой.
Чтобы обоняние возвратилось быстрее, необходимо пройти полный курс лечения. Не стоит вешать нос! Промывания и прием витаминов группы В помогут вернуть запахи.
Татьяна Луговская:
Самостоятельно лечиться не нужно, нужно обратиться к врачу. Мы назначаем и препараты витаминного характера, и топические кортикостероиды. Мы им советуем курсы рефлексотерапии: массаж, бассейн, если они не противопоказаны по другим показаниям.
В период восстановления организм как никогда нуждается в микроэлементах. Поэтому не стоит забывать про фрукты и овощи. А вот от вредных привычек и резких запахов придется отказаться.
Татьяна Луговская:
Не надо выяснять появился запах или нет на предмет нашатырного спирта. Почему? Можно вызвать ожог глаз, ожог слизистой, а обоняние никак. Не надо это использовать. Лучше использовать что-то такое отдаленное и приятное: запах любимых духов, кофе, леса, травы, цветов. Но именно запах, не надо воздействовать на вкусовые рецепторы.
Дать отпор последствиям коронавируса можно. Здоровый образ жизни и позитивный настрой обязательно приведут к полному восстановлению.
*На правах рекламы.