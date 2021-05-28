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Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога

28 мая 2021 07:56
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COVID-19 держит в страхе весь мир. При заболевании человек надолго может лишиться вкуса и обоняния. Утерянные чувства могут восстанавливаться до нескольких месяцев.

Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога-1

Александра о проблемах с обонянием и вкусовыми ощущениями знает не понаслышке. Девушка переболела коронавирусом больше года назад, но любимые ароматы до сих пор не удается ощутить полноценно.

Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога-4

Александра Мытникова:
Я ожидала, что это будет максимум на 2-3 дня, но может быть на неделю или месяц. И тут проходит месяц, второй, уже проходит год, больше года, а обоняние так ко мне и не вернулось. Я не могу сказать, что я не чувствую прямо вообще ничего, но такие вещи, как освежитель воздуха, мой любимый аромат, кондиционер для белья – все это для меня одинаковое.

Татьяна Луговская, врач-оториноларинголог медицинского центра «Кравира»:
Считается, что COVID-19 – это нейровирус. Обонятельные рецепторы и все запахи через полость носа проходят. Там идет решетчатый лабиринт, где все обонятельные рецепторы, и дальше уже по всем путям, нейрорецепторам – в головной мозг, в зону, где рассматривается этот запах и определяется: хороший он или плохой.

Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога-7

Чтобы обоняние возвратилось быстрее, необходимо пройти полный курс лечения. Не стоит вешать нос! Промывания и прием витаминов группы В помогут вернуть запахи.

Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога-10

Татьяна Луговская:
Самостоятельно лечиться не нужно, нужно обратиться к врачу. Мы назначаем и препараты витаминного характера, и топические кортикостероиды. Мы им советуем курсы рефлексотерапии: массаж, бассейн, если они не противопоказаны по другим показаниям.

Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога-13

В период восстановления организм как никогда нуждается в микроэлементах. Поэтому не стоит забывать про фрукты и овощи. А вот от вредных привычек и резких запахов придется отказаться.

Татьяна Луговская:
Не надо выяснять появился запах или нет на предмет нашатырного спирта. Почему? Можно вызвать ожог глаз, ожог слизистой, а обоняние никак. Не надо это использовать. Лучше использовать что-то такое отдаленное и приятное: запах любимых духов, кофе, леса, травы, цветов. Но именно запах, не надо воздействовать на вкусовые рецепторы.

Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога-16

Дать отпор последствиям коронавируса можно. Здоровый образ жизни и позитивный настрой обязательно приведут к полному восстановлению.

Что делать, если потеряли обоняние после перенесённого коронавируса? Рекомендации от врача-оториноларинголога-19

*На правах рекламы.

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