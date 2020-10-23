Недавно поели, а уже снова открываете дверцу холодильника? Как избавиться от ложного чувства голода

Недавно поели, а уже снова открываете дверцу холодильника? Часто, запихивая в себя еду, мы не задумываемся о том, голодны ли на самом деле. Давайте попробуем разобраться в возможных причинах неконтролируемого чувства голода. Катерина Никитина, нутрициолог:

Ложное чувство голода у нас возникает по ряду причин. Основные из них – это отсутствие культуры питания, быстрая еда, кусочничество, перекусы, недостаток минеральных веществ в организме, отсутствие питьевого режима, стрессы, недосып.

Мария Буйко, психолог:

Во время еды происходит, конечно, некоторое снижение тревоги, и мы попадаем в такой замкнутый круг. Мы волнуемся, что-то скушали, тревога ушла, и мы успокоились. В некоторых случаях непропадающее чувство голода и вовсе не имеет отношения к еде, а говорит о нехватке в организме витаминов и микроэлементов. Катерина Никитина:

Есть также причина недостатка микроэлементов в нашем организме, когда у нас повреждена слизистая желудка или засорен наш организм патогенной микрофлорой. В таком случае патогенная микрофлора поедает все, чем вы кормите свой организм. И вместо того, чтобы вы получали питательные вещества, это все получают ваши бактерии, вирусы и грибы, а у вас недостача, отсюда и ложное чувство голода.

Некоторые продукты обманывают наш организм и создают ощущение неполной сытости. В итоге мы начинаем есть что-нибудь еще, сверх основного приема пищи. Но излишне переживать тоже не стоит, ложное чувство голода можно распознать. Мария Буйко:

Распознать можно тогда, когда вы понимаете, что вам хочется чего-то определенного, особенного: торт, мороженое, шоколадку. Это происходит резко и не зависит от приемов пищи. Если вы постоянно открываете холодильник, перекусываете, что-то поделали, нужно перекусить, или перед началом рабочего дня, когда у вас какая-то трудная задача, встреча, вы начинаете кушать или выпивать еще чашечку кофе с печенькой. Это тоже говорит о том, что, возможно, на самом деле вы не хотите кушать.

Избавиться от ложного чувства голода можно. Для этого необходимо изменить свою культуру питания: рацион должен быть сбалансированным, при этом углеводы и жиры лучше употреблять в первой половине дня, их должно быть достаточное количество. Промежутки между приемами пищи в идеале – 2,5-3 часа. Также можно попробовать начать есть из тарелок меньшего размера, перед приемом пищи посидите и сосредоточьтесь на еде, доев порцию до половины, сделайте небольшой перерыв, прислушайтесь к себе и задайте вопрос: «Голоден ли я еще, стоит ли продолжать трапезничать?»

Мария Буйко:

Во время приемов пищи не сидите в телефоне, с телевизором или книжкой. Вы кушайте и концентрируйтесь на этом. Нужно кушать из синей посуды, тогда вы скушаете меньше. Изначально, мне кажется, самый главный момент – вы можете свою эмоциональную жизнь как-то повышать и заботиться о ней.