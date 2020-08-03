«В два года не может самостоятельно составить фразу». Что делать, если ребёнок имеет проблемы с речью

Развитие каждого ребенка индивидуально и зависит от очень многих факторов, однако, как поясняют специалисты, существуют возрастные нормы речевого развития. К примеру, первое, что мы слышим от малыша, – крик. Примерно к двум месяцам так называемое «гуление» – плавные, певучие звуки, которые к 5-6 месяцам перерастают в лепет. Если отсутствует какое-либо звено из этой цепи, стоит насторожиться. Ирина Шевченко, детский невролог высшей категории:

Очень большая группа заболеваний относится к поражению нервной системы. При этом формируется нарушение межнейронных связей, и ребенок начинает позже говорить. Это большая группа органических заболеваний таких, как дизартрия, афазия, алалия, но могут быть также эмоциональные расстройства – заикание.

При нарушении речевого развития также необходимо обратиться за помощью к детскому неврологу. Врачи уверяют: все взаимосвязано, могут потребоваться даже серьезные обследования. Ирина Шевченко:

В самом раннем возрасте нужно провести ультразвуковое исследование головного мозга. Для деток более старшего возраста проводится энцефалография для определения судорожного или эпилептического синдрома, также необходимо пройти консультацию у лор-врача, тимпанометрию, аудиоскрининг-тест.

Многие родители ломают голову: когда отправить ребенка на первый прием? Специалисты вторят – самый оптимальный возраст – 1-1,5 года. Часто ребенок в таком возрасте попросту боится идти в поликлинику, но не отчаивайтесь, в таком случае эксперты предлагают поиграть с малышом в доктора и пациента.

Вероника Павловец, логопед 1 категории:

В годовалом возрасте не произносит несколько слов, в два года не может составить самостоятельно фразу, состоящую из двух-трех слов, не понимает обращенную к нему речь, не выполняет простые поручения, то это является поводом, чтобы в первый раз прийти на консультацию к специалисту.

В арсенале специалиста много пособий, инновационных разработок для развития артикуляционной и мелкой моторики, дыхательной и пальчиковой гимнастики, игровые методички для стимуляции речевого развития и многое другое. Однако без участия самих родителей тут не обойтись.

Вероника Павловец:

Форма занятия определяется индивидуально на консультации со специалистом. Родители выполняют домашние задания с детьми. Логопед на занятиях ставит звук, а родители автоматизируют полученный звук в речи.

Часто родителей пугает так называемое «позднее говорение». По мнению экспертов, эта проблема тянет за собой не только генетические предрасположенности, но и обстановку в семье. Вероника Павловец:

Мы выявляем все больше детей, у которых происходит задержка темпов речевого развития. Это течение беременности, родов, это социальные факторы, часто это гиперопека.

Современные родители почти с пеленок стараются загрузить малыша различными секциями, но, как утверждают специалисты, это не всегда оправданно. Чрезмерная нагрузка влияет на правильное развитие речи, в этом случае мамам и папам стоит быть максимально корректными. Ирина Шевченко:

Требуется два кружка по два занятия в неделю для интеллектуального и физического развития. Если родители перегрузили малыша, здесь может быть две проблемы: первая – ребенок уходит в себя и у него развиваются аутичные черты, вторая проблема – наоборот, ребенок от переизбытка информации становится гиперактивным.