Белорусские хирурги проводят первую в стране операцию по лечению аритмии у 5-летнего ребенка

Новости Беларуси. Большое дело для маленьких сердец. Врачи «РНПЦ детской хирургии» в эти минуты проводят первую в стране операцию по лечению аритмии у 5-летнего ребенка. Ранее дети с нарушением сердечного ритма оперировались лишь в подростковом возрасте, что оставляло меньше шансов на полноценную жизнь пациента после вмешательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это стало возможным благодаря современному оборудованию. Эндокардиальная система стоимостью более 300 тысяч долларов появилась в центре недавно. Техника закуплена и доставлена из России по специальной программе. Малоинвазивное вмешательство позволяет пациенту полностью избавиться от недуга.