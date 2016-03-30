Уникальный метод в лечении вирусной пневмонии впервые применили медики Минска

Новости Беларуси. Уникальный метод в лечении вирусной пневмонии впервые применили столичные медики. При помощи технологии ЭКМО, которая, по сути, работает как искусственное легкое, в Беларуси удалось спасти и поставить на ноги сразу трех тяжелобольных. Врачи отмечают: все пациенты были не привиты, поэтому и получили тяжелые осложнения.

Артем, пациент УЗ «9-я городская клиническая больница»:

Это уже было критическое состояние.

Эрнест Алексеев, пациент УЗ «9-я городская клиническая больница»:

Надежды на то, что я выживу, не было.

Две разные судьбы и один безнадежный диагноз. Истории этих мужчин до боли похожи друг на друга. Первым в руки к медикам с вирусной пневмонией поступил Артем, в феврале привезли и Эрнеста.

Эрнест Алексеев, пациент УЗ «9-я городская клиническая больница»:

В понедельник поднялась температура, в среду показало правостороннее воспаление легких, в пятницу уже была двусторонняя пневмония. Можно сказать, отключился в воскресенье. В принципе, уже все.

Череду благополучных выздоровлений медики по праву называют «серией спасений». Но шанс выжить этим людям подарили не только золотые руки врачей, но и новый метод, который впервые применили здесь, в 9-й больнице.

ЭКМО, или аппарат искусственного кровообращения, широко используют в кардиохирургии. А сегодня эта технология как круг спасения для пациентов с вирусной пневмонией.

Марианна Гурова, врач анестезиолог-реаниматолог УЗ «9-я городская клиническая больница»:

Этот аппарат будет обеспечивать газообмен, будет насыщать кровь кислородом и удалять углекислый газ.

Такое «искусственное легкое» зарекомендовало себя как надежный помощник. Так, в 2009 году, когда в мировом сообществе наблюдалась эпидемия свиного гриппа, благодаря этой технологии выживаемость составила порядка 60%.

Чтобы исключить летальные исходы, и у нас в республике минские медики прошли специальную стажировку в Германии и России. Следующий шагом станет и создание первого в Беларуси центра ЭКМО, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Евгений Сантоцкий, заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 УЗ «9-я городская клиническая больница»:

Планируется открытие отделения интенсивной терапии и реанимации для кардиохирургических пациентов, на базе которого и будет часть коек выделена для такого центра.

Сегодня оба наших героя не сдерживают эмоций, благодарят своих спасителей. Артем осознанно держит электронную книгу и делает первые успехи на реабилитационном велотренажере. А вот Эрнест и вовсе после выписки устанавливает свои личные рекорды.

Эрнест Алексеев, пациент УЗ «9-я городская клиническая больница»:

Я могу уже что-то больше. Могу больше пройти на 100 м, могу подняться выше на один этаж. Пока у меня рекорд – четыре этажа.

Но каждый из них уверен: избежать реанимации могла помочь элементарная вакцинация.