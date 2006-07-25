Найден новый способ лечения рака

Метод фотодинамической терапии - такое название получило изобретение белорусских ученых. Этот способ лечения подразумевает местное воздействия на опухоль при помощи лазерного излучения. Оно не наносит вреда всему организму в отличии от химеотерапии. Кроме того помогает найти даже самые небольшие метастазы, которые другими методами диагностики определить весьма трудно.

...Рак. Это заболевание известно медицине с древних времен. Римский врач Авл Корнелий Цельс ещё в первом веке до нашей эры предложил на ранней стадии удалять опухоли, а на поздних - не лечить никак. До сих пор медицине не было известно ни одного эффективного способа избавления больного от этого недуга. Врачи прописывали операцию, чаще химиотерапию, иногда радиологическое облучение или гормональное лечение. Сегодня белорусские фармацевты, онкологи и физики совместными трудами создали лекарство и способ лечения рака, аналогов которому ещё не было.

<При помощи препарата, который вводится в организм, лазерными лучами можно определить место нахождения опухоли. А под воздействием лазера вырабатываются частицы, которые убивают раковые клетки>, - рассказал заместитель генерального директора по науке РУП "Белмедпрепараты" Петр Петров. И добавил: "Мы видим большие возможности у этого метода. Нам было бы интересно, чтобы туберкулез лечили при помощи этой терапии. В Огненском центре уже более 20 больных прошли удачное лечение".

Фотодинамическая терапия, как новый способ диагностики и лечения, при испытаниях показала, что даже при наличии метастаз шансы на успешный исход лечения увеличиваются до 80-90%.