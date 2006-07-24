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Социальный статус влияет на биологический возраст человека

24 июля 2006 08:09
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К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и США. Доказательством тому послужил анализ структуры ДНК полутора тысяч добровольцев. Исследователи выяснили, что низкий социальный статус ухудшает ДНК. Одна из причин старения человека - стресс, связанный с социально-экономическими проблемами. Уже давно известно, что они сказываются на здоровье и повышают риск некоторых заболеваний. Теперь же ученые обнаружили, что, в частности, у 46-летних женщин наблюдается и различие в ДНК. Сравнив их у представительниц самых обеспеченных и самых проблемных социальных групп, биологи выяснили, что разница соответствует семи годам.
# Здоровье

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