Фрукты, овощи и молочные продукты могут стать источником инфекционного заболевания

Так бывает, если они не промыты или просрочены. Поэтому кишечные инфекции - одна из наиболее частых проблем со здоровьем у детей летом. Около 40% поступающих в детскую инфекционную больницу в сутки - именно с этими заболеваниями. А летом кишечные инфекции - одни из самых распространенных. Ягоды необходимо промывать кипяченой водой. Бананы и апельсины желательно мыть с моющим средством, потом ополаскивать кипяченой водой. Это - способ предотвратить болезнь. А если малышу все же стало плохо, медики советуют не медлить: это чревато осложнениями, порой и достаточно грозными.

Заместитель главврача городской детской инфекционной клинической больницы Андриан Раевнев не советует лечение травами. В остром периоде это недопустимо, так как очень опасно для ребенка. Кишечные инфекции у маленьких детей протекают тяжелее, чем у старших. Неслучайно более 70% пациентов - малыши до 4 лет.