В Европе и Америке установилась небывалая жара

Сильная жара установилась в последние дни в ряде европейских стран. Основной тепловой удар пришелся на Францию, Испанию и Великобританию. В некоторых регионах Франции столбики термометров поднялись до отметки в 39 градусов. В Бордо из-за жары скончались два пожилых человека.

Местные власти объявили метеорологическую тревогу второй степени - она предусматривает дополнительные меры по оказанию помощи детям и пожилым людям.

Британские метеорологи предупреждают, что 19 июля в стране может быть побит температурный рекорд - на юго-востоке страны температура может вырасти до 39 градусов. В такой ситуации оказалось практически невозможно пользоваться городским транспортом. В Лондоне, где самое старое метро в мире не оснащено кондиционерами, температура достигала 52 градусов. В Испании температура порой превышает отметку в 40 градусов, и здесь же установлен новый рекорд потребления электроэнергии. Этот показатель вырос в сравнении с прежней рекордной отметкой недельной давности на 4,5%. Увеличение энергопотребления объясняется резким ростом числа используемых кондиционеров.

Сильная жара отмечается и в США. В Калифорнии столбик термометра поднялся до 38-градусной отметки, в Нью-Йорке всего на два градуса меньше. Энергетические компании просят потребителей уменьшить расход электричества. Перегрузки на линиях привели к нарушениям энергоснабжения одного из аэропортов Нью-Йорка Ла Гардия. Кроме того, в Нью-Йорке в утренние часы пик отключилось электричество на одной из веток метро. Сильная жара уже стала причиной гибели в США шести человек.