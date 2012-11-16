На белорусских предприятиях за отказ от сигарет рабочие получают прибавку к зарплате

Минздрав хочет запретить курение в ресторанах и барах. Но еще раньше на пачках сигарет появятся «страшные картинки»: органы, пораженные раком, гниющие зубы курильщиков, недоношенные дети. Беларусь перенимает мировой опыт и рекомендации Международной организации здравоохранения в антитабачных кампаниях. Курить вредно, говорить можно! Меня зовут Евгений Горин. Здравствуйте.

Каждый год курение во всем мире отправляет на тот свет людей больше, чем ВИЧ или автокатастрофы. По данным Всемирной организации здравоохранения - от 3 до 6 миллионов человек. Никотин - один из сильнейших ядов. Он увеличивает риск появление рака. У детей грудного возраста сигаретный дым может вызвать синдром внезапной смерти. Эксперты говорят, что в среднем где-то половина курильщиков укорачивает себе жизнь лет на 10-15.

Александр Жуковец, заведующий отделом реконструктивно-восстановительной хирургии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова:

В 90% случаев причиной развития рака легкого, гортани, слизистой оболочки рта и глотки является курение. В 2010 году в Беларуси раком легкого заболели около 4,4 тысячи человек, гортани - около 600, слизистой оболочки рта и глотки - около 700. Умерли от этих заболеваний в 2010 году около 3,5 тысяч человек. Такая динамика сохраняется на протяжении последних десяти лет.

Курить вредно. Это ясно и давно доказано. Однако если взрослый в здравом уме человек все-таки выбирает курение – это его личное дело. Сигареты пока еще не приравняли к наркотикам, хотя от никотиновой зависимости лечит как раз врач-нарколог. Но уж так сложилось, что у табака мощное лобби. Впрочем, история изобилует удивительными фактами. Например, героин когда-то продавался в аптеках как лекарство от детского кашля.

Сторонников антитабачных мер беспокоит проблема пассивного курения. Ведь с сигаретами как: неважно, у кого она во рту. Дым вместе с вредными веществами попадает в легкие находящихся рядом некурящих людей.

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Министерство здравоохранения США:

Ежегодно в США курение становится причиной гибели 400 тысяч любителей табака. Кроме того, от различных заболеваний, вызванных или осложненных пребыванием в табачной атмосфере, погибают 50 тысяч «пассивных» курильщиков.

Ольга Бартман, заведующая отделом общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Человек, находящийся в прокуренном помещении в течение всего дня, приравнивается к тому, кто выкуривает около пяти сигарет в день. Предлагается расширить перечень мест, где будет полностью запрещено курение. В этот перечень вошли рестораны, бары. Запрет может вступить в силу в 2013-2014 годах.

Вообще-то сегодня в Беларуси курение под запретом во многих общественных местах вот уже 10 лет. От подъездов до поликлиник, транспорта и некоторых парков. Но если откровенно, то курят у нас иногда прямо под запрещающими знаками. По информации МВД, за первые шесть месяцев 2012 за сигаретку раскошелилось более 1. 700 белорусов. В среднем это 4 базовых. В Беларуси курит каждый второй мужчина и каждая 10 женщина. Но статистика утверждает, что это меньше, чем 10 лет назад.

Национальный статистический комитет Республики Беларусь:

Доля курящего населения в возрасте от 16 лет и старше в Беларуси за период с 2001 по 2012 год снизилась с 41,6% до 30,5%. Из них постоянно курят 20,5%, от случая к случаю - 10%.

Некоторые отечественные предприятия в этом году начали свою борьбу с курением. За отказ от сигарет — получи прибавку к зарплате. Первопроходцем стали «Витебскоблгаз» и Гомельский мотороремонтный завод. На последнем отказавшимся от курева каждые 4 месяца платили по 300 тысяч премии. Это, как говорится, метод пряника.

Есть еще те, кто считает, что заставить человека бросить курить может калькулятор. Дескать, подсчитает человек, что за 10 лет прокуривает БМВ пятой модели - и снизойдет на него просветление.

Однако таких людей, скорее, единицы. Бросить курить очень сложно. И болезни лечат лекарствами. А они совсем не пирожные на вкус. Если пачка сигарет по карману даже школьнику, а штрафы за курение в неположенном месте сродни господдержке оплаты услуг ЖКХ, то «чистые легкие нации» так и останутся голубой мечтой Минздрава.

США, Европа и Азия развернули настоящую антитабачную войну. Курильщики митингуют и протестуют. Тем не менее, меры дают обнадеживающие результаты.

Во Франции резкий рост цены на сигареты сократил их продажи на треть. В Швеции за счет агрессивных запретительных мер популярность табака у женщин упала сразу на 5%. В Финляндии за продажу сигарет несовершеннолетнему могут посадить в тюрьму. Как результат — любителей табака там всего только пятая часть населения.

В США стоимость медицинской страховки курильщику обойдется дороже в 3, а то и все 6 раз.

Канадскую Оттаву сегодня называют столицей некурящих. Штрафы за сигаретный дым в общественном месте - от 250 до 5000 долларов.

Во многих странах курить в общественных местах означает посягать на здоровье и жизнь окружающих. Другими словами, свобода одного выдыхать табачный дым заканчивается там, где начинается нос другого.

Белстат недавно опубликовал данные о розничной торговле по итогам января - июля. Белорусы стали меньше покупать алкоголя, мяса и соков, но больше сливочного масла и сигарет. И здесь, пожалуй, уместно будет процитировать слова одного курильщика: «У меня вышла плохая сделка с табачными компаниями. Я отдал им десятки тысяч долларов. А они мне – проблемы со здоровьем».

Всего хорошего.