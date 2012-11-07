В Шарковщинском районе 15 лет ждали модернизации больницы. Дождались

Новости Беларуси. Новая районная больница открылась в Шарковщинском районе на Витебщине. Подарок для местных жителей неоценимый. Завершения строительства они ждали 15 лет. Раньше больница ютилась в старых деревянных постройках. Новый медицинский комплекс оснащен по последнему слову техники. В родильном, хирургическом, терапевтическом отделениях, реанимации установлено самое современное оборудование для лечения и диагностики. Врачи смогут вести электронные истории болезни, а также виртуально общаться с коллегами из других регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Лавринович, заведующий хирургическим отделением Шарковщинской Центральной районной больницы:

Будем переходить на новый уровень. УЗИ аппарат, как он стоит в хирургическом отделении в операционных, так непосредственно новый колоноскоп, видеостойка эндоскопическая - это все улучшает качество диагностики и обследования больных. Как у нас такого не было, для нас это очень важно.

Пациентка:

Это больница повышенной комфортности. О такой даже и мечтать не могли, что у каждого над головой свет, не поднимаясь с постели можно выключить. Так больных так удобно, и радио. Не мешая никому можно лежать тихонько и слушать.