«Мы до 5 секунд ныряем и не болеем». Какая польза плавания в бассейне младенцам

Научиться плавать никогда не рано. Груднички, в отличие от многих взрослых, не боятся воды. Для них эта стихия кажется близкой и родной.

Людмила Борисенок, заведующая отделением медицинской реабилитации УЗ «8-я городская детская клиническая поликлиника»:

Находясь в утробе мамы, он находится в жидкости в постоянном плавании. Если он попадает в водичку, это для него благотворная среда для развития. Поэтому через 2-3 недели после рождения можно начинать заниматься плаванием в ванной в домашних условиях.

Диана Галех, корреспондент:

Специалисты уверяют, младенцы, которые занимаются плаванием, обладают отменным здоровьем и развиваются быстрее своих «сухопутных» сверстников.

И тому есть множество объяснений. Вода – лучшая среда для развития. Во время оздоровительной гимнастики в бассейне, или, как говорят специалисты – гидрокинезотерапии, у малышей начинает формироваться правильная осанка, укрепляются мышцы, совершенствуются дыхательная и нервная системы.

Людмила Борисенок:

Дети реже болеют простудными заболеваниями, укрепляется иммунитет, улучшаются сон и аппетит. Дети находятся в таком подвижном состоянии в воде в свободном плавании и вот эти движения способствуют улучшению кровообращения. Приток кислорода ко всем органам и системам становится больше и в первую очередь к головному мозгу.

Тем самым у ребенка улучшаются умственные способности. К тому же дети до года нередко страдают повышенным тонусом мышц. Вода помогает расслабиться, и со временем тонус регулируется. Но во всем хороша мера и последовательность. Малышей ни в коем случае нельзя заставлять делать то, что им не нравится. К примеру, окунать в холодную воду. В бассейнах для самых маленьких температуру регулируют специалисты и необходимые приборы.

Евгения Дудич, координатор аквазоны:

Температура воды нашего бассейна составляет 30-32 градуса, что наиболее оптимально для занятия с такими детками. Как вы видите родители находятся вместе с детками в воде под руководством опытного тренера, 30 мин они занимаются в воде и выполняют различные упражнения: дыхательные и двигательные. Какие-то элементы плавания и игры присутствуют на тренировке.

Во время плавательных процедур груднички и их мамы успевают хорошенько размяться, поплавать разными стилями и даже понырять. Младенцы умеют рефлекторно задерживать дыхание, поэтому погружение под воду проходит безболезненно и в удовольствие. Приятный бонус – плавание отлично сближает родителей и малышей.

Наталья Маслова:

Видны какие-то результаты: мы до 5 секунд ныряем, не болеем, мы прекрасно развиваемся.

Татьяна Юревич:

Мы начали заниматься, когда дочке было полгода, и ей понравилось прямо со второго занятия, она всегда так радуется, смеется.

Но прежде чем окунаться в воду с головой, следует помнить о противопоказаниях для гидрокинезотерапии. Людмила Борисенок:

Это все острые заболевания, в том числе и вирусные, все кожные заболевания, тяжелые врожденные заболевания со стороны сердца, печени, почек – это противопоказания. Обязательно ребенок должен быть осмотрен специалистом и педиатром.