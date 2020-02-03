Больницу в Ухане построили за 10 дней. Что известно о распространении коронавируса в мире

Новости Беларуси. Признаков коронавируса у белорусов, эвакуированных в Казахстан из Уханя, не выявлено. Это 3 февраля подтвердил министр здравоохранения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять наших соотечественников сейчас находятся в одной из больниц Нур-Султана и останутся там до снятия карантина. Белорусское посольство готово оказать содействие всем нашим гражданам, которые находятся в Китае и хотят вернуться на родину. До нашей страны коронавирус не добрался, но противостоять смертельному вызову медики готовы уже сейчас. Екатерина Жилянина подробнее.

Владимир Караник рассказал, как будут госпитализировать пациентов с подозрением на коронавирус Работа на упреждение. Болезнь, как и все в этом мире, подтверждена глобализации в том смысле, что легко может распространиться по всему миру. Сегодня важно не допустить критическую ситуацию. Не допустить появления вируса в Беларуси. Для этого контроль наладили во всех пунктах пропуска. В зоне повышенного внимания – рейсы их Китая.

К счастью, у наших соотечественников, которых эвакуировали из Уханя в Казахстан, признаков коронавируса не выявили. Их состояние не внушает опасения. Из китайского города (он закрыт на карантин) 2 февраля эвакуировали в Нур-Султан пять белорусов. Пока они находятся в противоинфекционном корпусе при многопрофильной больнице и будут оставаться там до снятия карантина.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения Казахстана:

На данный момент в медицинские учреждения были госпитализированы 54 человека с вирусной инфекцией, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Из них уже у 16 диагноз не подтвержден. Они выздоровели и выписаны.

Правда, всего по данным нашего посольства в Ухане находились 12 граждан Беларуси. Контакты установили с восемью, но не все высказали желание покидать город. Наши соотечественники при желании уехать из Китая и вернуться на родину могут обратиться за содействием в белорусское посольство по телефону.

В Китае ситуация с коронавирусом остается напряженной. Число погибших и инфицированных продолжает расти. Кроме того, заболевание было выявлено у 16 иностранцев, которые находятся в Поднебесной. Двоих уже выписали из клиник, остальные все еще под наблюдением медиков. О гражданах каких стран идет речь не сообщается.

В ВОЗ призывают не поддаваться панике. Масштабы пока не так серьезны, заверяет генеральный директор организации.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ:

По состоянию на это утро в Китае зарегистрировано 17 238 подтвержденных случаев заболевания и 361 смертельный исход. За пределами Китая зарегистрирован 151 подтвержденный случай заболевания в 23 странах и одна смерть, о которой вчера сообщалось на Филиппинах. «Биржу штормит, цены на нефть упали». Как сказался коронавирус на мировой экономике Однако пока нет никаких оснований для мер, которые излишне мешают международным поездкам и торговле. Мы призываем все страны принимать последовательные решения, основанные на фактах. ВОЗ готова предоставить рекомендации любой стране, которая рассматривает, какие меры предпринять.

3 февраля в Ухане открылась одна из специализированных больниц, которая сможет вместить около 1 000 пациентов. Она была построена в рекордные сроки – всего 10 суток – и уже начала принимать людей.

Джи Бо, заведующая аптекой:

Теперь у нас есть все лекарства для пациентов с новым заболеванием, включая медикаменты для борьбы с инфекцией, антивирус, биологические препараты и лекарства для неотложной помощи. Для них выделены шкафы, чтобы можно было эффективнее их распределять и лучше обслуживать пациентов.