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Можно задать вопрос профильному врачу. Социсследование для женщин стартовало в Беларуси

13 ноября 2019 11:01
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О социологическом исследовании для женщин рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

Социологическое исследование, касающееся женского здоровья, стартовало в Беларуси. Онлайн-опрос будет анонимным. Во время анкетирования каждая участница сможет задать вопрос профильному специалисту и квалифицированный ответ придет на электронную почту.

Можно задать вопрос профильному врачу. Социсследование для женщин стартовало в Беларуси -1

По данным Белстата, 78% белорусов одним из главных жизненных ценностей называют здоровье, при этом медики констатируют реальную заботу о себе для большинства наших женщин, увы, не в числе приоритетов. Это касается и здорового образа жизни, и рекомендуемых регулярных профилактических просмотров у маммолога, женского врача и других специалистов.

Можно задать вопрос профильному врачу. Социсследование для женщин стартовало в Беларуси -4

Исследование касается таких направлений, как гинекология, эндокринология, кардиология, эстетическая медицина и психотерапия. Принять участие в онлайн-опросе можно до 25 ноября.

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# Здоровье # Здоровье # Фотофакт # Медицина

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