Можно задать вопрос профильному врачу. Социсследование для женщин стартовало в Беларуси

О социологическом исследовании для женщин рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Социологическое исследование, касающееся женского здоровья, стартовало в Беларуси. Онлайн-опрос будет анонимным. Во время анкетирования каждая участница сможет задать вопрос профильному специалисту и квалифицированный ответ придет на электронную почту.

По данным Белстата, 78% белорусов одним из главных жизненных ценностей называют здоровье, при этом медики констатируют реальную заботу о себе для большинства наших женщин, увы, не в числе приоритетов. Это касается и здорового образа жизни, и рекомендуемых регулярных профилактических просмотров у маммолога, женского врача и других специалистов.