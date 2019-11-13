9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая Городским центром здоровья – Снежана Кавриго.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая Городским центром здоровья – Снежана Кавриго.
Почему стоит принять участие в акции?
Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:
Мы с вами должны следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры, поэтому если у вас нет времени, если вы учащийся либо пожилой человек, обязательно нужно принять участие. Мы приглашаем на такие востребованные, оживленные точки города – это гипермаркеты, торговые центры, аптечная сеть, промышленные предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Если у вас есть вопросы, если у вас защемило внутри, в груди, в душе, есть заинтересованность, то обязательно приходите. Мы даем такую возможность на бесплатной основе. Эта схема, которая действует во всем городе: 9 районов – 9 точек, 2 раза в месяц.
Какие мероприятия предлагаются?
Снежана Кавриго:
Это оживленный пункт, где работают врачи, вы его обязательно увидите. Если это торговый центр, то это посреди торгового зала, в фойе стоит бригада. Это контактные специалисты, валеологи, врачи-гигиенисты, терапевты, кардиолог и эндокринолог, которые приглашают вас принять участие. Никто вас не заставляет. Опять же работает психолог, который смотрит, дает советы, оценивает ситуацию, к кому и как подойти.