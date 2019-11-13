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9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу

13 ноября 2019 10:03
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая Городским центром здоровья – Снежана Кавриго.

9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу -1

Почему стоит принять участие в акции?

Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:
Мы с вами должны следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры, поэтому если у вас нет времени, если вы учащийся либо пожилой человек, обязательно нужно принять участие. Мы приглашаем на такие востребованные, оживленные точки города это гипермаркеты, торговые центры, аптечная сеть, промышленные предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Если у вас есть вопросы, если у вас защемило внутри, в груди, в душе, есть заинтересованность, то обязательно приходите. Мы даем такую возможность на бесплатной основе. Эта схема, которая действует во всем городе: 9 районов 9 точек, 2 раза в месяц.

9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу -4

Какие мероприятия предлагаются?

Снежана Кавриго:
Это оживленный пункт, где работают врачи, вы его обязательно увидите. Если это торговый центр, то это посреди торгового зала, в фойе стоит бригада. Это контактные специалисты, валеологи, врачи-гигиенисты, терапевты, кардиолог и эндокринолог, которые приглашают вас принять участие. Никто вас не заставляет. Опять же работает психолог, который смотрит, дает советы, оценивает ситуацию, к кому и как подойти.

9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу -7

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# Здоровье # Здоровье # Снежана Кавриго # Фотофакт

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