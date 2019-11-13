9 районов – 9 точек. В Минске пройдут медосмотры, где можно задать любой вопрос врачу

Почему стоит принять участие в акции?

Снежана Кавриго, заведующая Городским центром здоровья:

Мы с вами должны следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры, поэтому если у вас нет времени, если вы учащийся либо пожилой человек, обязательно нужно принять участие. Мы приглашаем на такие востребованные, оживленные точки города – это гипермаркеты, торговые центры, аптечная сеть, промышленные предприятия, учреждения здравоохранения и образования. Если у вас есть вопросы, если у вас защемило внутри, в груди, в душе, есть заинтересованность, то обязательно приходите. Мы даем такую возможность на бесплатной основе. Эта схема, которая действует во всем городе: 9 районов – 9 точек, 2 раза в месяц.