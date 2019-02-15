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Как формируется лист ожидания трансплантации донорских органов?

15 февраля 2019 11:29
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10 лет назад в Беларуси впервые произвели пересадку сердца. За это время отрасль в стране стала одним из самых динамичных и развивающихся направлений в медицине.

Уже в 2011 году наша страна вошла в ТОП-50 самых развитых трансплантационных держав в мире. А по итогам минувшего года, мы уже в двадцатке лидеров. К слову, единственная страна в СНГ, кто добился такого результата.

Сейчас трансплантационные центры созданы во всех регионах Беларуси, последний появился в Могилёве в январе 2018 года. Как бьются пересаженные сердца?

«Юмор, хорошее настроение»: и ещё 3 совета кардиохирурга, чтобы сердце работало хорошо

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заведующий кардиохирургическим отделением №2 Республиканского научно-практического центра «Кардиология» – Вадим Шумовец.

Как формируется лист ожидания трансплантации донорских органов?-1

Как формируется лист ожидания трансплантации?

Вадим Шумовец, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Республиканского научно-практического центра «Кардиология»:
Лист ожидания формируется в зависимости от потребностей, в любой стране, не важно это в нашей клинике или где-то там за рубежом. Есть принципиальная потребность: 100 трансплантаций на миллион населения. Принципиально лист ожидания из этого формируется. На данный момент порядка 50-60 человек находятся в листе ожидания, причём лист ожидания – это не что-то такое перманентное как очередь, оно очень динамичное, поскольку ситуация изменяется, состояние пациентов меняется.

Как формируется лист ожидания трансплантации донорских органов?-4

# Здоровье # Здоровье # Вадим Шумовец # Фотофакт # Медицина

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