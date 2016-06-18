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В Канаде легализовали эвтаназию

18 июня 2016 16:57
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Новости Канады. В Канаде легализировали эвтаназию. Однако, воспользоваться данным правом на добровольный уход из жизни смогут только её граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.       

Ряд ограничений коснётся и непосредственно самих канадцев. В частности, к эвтаназии смогут прибегнуть только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получившие увечья, ведущие к летальному исходу.

В настоящее время эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, и некоторых штатах США.

# Эвтаназия # Здоровье

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