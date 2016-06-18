В Канаде легализовали эвтаназию

Новости Канады. В Канаде легализировали эвтаназию. Однако, воспользоваться данным правом на добровольный уход из жизни смогут только её граждане, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ряд ограничений коснётся и непосредственно самих канадцев. В частности, к эвтаназии смогут прибегнуть только психически здоровые люди старше 18 лет, которые страдают от неизлечимых болезней или получившие увечья, ведущие к летальному исходу.

В настоящее время эвтаназия разрешена в Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Швейцарии, и некоторых штатах США.