Модернизация минского здравоохранения: что обновят и построят

Новости Беларуси. Проекты по модернизации столичной сферы здравоохранения планируют завершить в 2017 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Речь идет, прежде всего, о реконструкции второго роддома, корпусов онкологического диспансера, строительстве нового терапевтического корпуса четвертой больницы и увеличении числа мест в клинике на улице Розы Люксембург. Кроме того, обновится пятая больница и детская «инфекционка».

Всего на «здоровье» в 2017 году направили свыше 150 миллионов рублей.

Часть средств пойдет и на оснащение клиник новым оборудованием – рентген- и УЗИ-сканерами.