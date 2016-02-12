Модельный центр по профилактике детского травматизма создали на базе РНПЦ «Мать и дитя»

На базе Республиканского научно-практического центра «Мать и дитя» создали модельный центр по профилактике детского травматизма. Подробнее об этом расскажет гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Татьяна Гнедько, заведующая лабораторией клинической неонатологии и реабилитации новорожденных и детей первого года жизни РНПЦ «Мать и дитя».

Этот центр создается в просветительских целях, или назрела существенная необходимость?

Татьяна Гнедько, заведующая лабораторией клинической неонатологии и реабилитации новорожденных и детей первого года жизни РНПЦ «Мать и дитя»:

Практической работы много не бывает, и, когда мы пытаемся найти собеседника, мы ищем своего собеседника, свои приоритеты. Поэтому я глубоко уверена, что просветительской работы мало не бывает. Проблема состоит не в том, чтобы просто знать, а свои знания применить в своем жилище. Это самый ключевой момент. Можно знать, что есть разные опасные зоны. Даже в квартире у нас разная опасность, разные зоны. На кухне она не больше выражена, допустим. В спальне она меньше выражена. В той же самой ванной – это очень высокий риск травматизации детей, особенно маленьких, когда ещё ничего не устойчиво. И даже в одной комнате в одной квартире мы можем найти разные зоны риска.

Что касается родителей. Есть ли какой-то возрастной центр родительский, или это рассчитано на всех родителей в целом, либо на молодых и неопытных?

Татьяна Гнедько, заведующая лабораторией клинической неонатологии и реабилитации новорожденных и детей первого года жизни РНПЦ «Мать и дитя»:

Целевая аудитория – будущие родители, молодые и опытные. Потому что даже если и один ребёнок есть в семье, то младший будет стараться общаться с ним. А это уже другое пространство и там существуют свои риски. Поэтому это и опытные.

Ещё одна категория – бабушки и дедушки. И это все те, кому мы доверяем жизнь своего ребёнка. Это могут быть и нянечки, это могут быть и старшие братья. Кому родители доверяют своего ребёнка на время смотреть – это эта аудитория.

Самые распространенные риски и их предотвращение?

Татьяна Гнедько, заведующая лабораторией клинической неонатологии и реабилитации новорожденных и детей первого года жизни РНПЦ «Мать и дитя»:

Я бы назвала их постулаты «никогда». Никогда не оставляйте ребёнка одного в ванной, в машине, в комнате, даже если ребёнок спит. Никогда не оставляйте ребёнка на возвышенности. Никогда не оставляйте ребёнка наедине с домашними животными. Всегда наблюдайте за своим ребёнком и находитесь с ним на расстоянии вытянутой руки. Несчастье может произойти в долю секунд. Вы должны успеть его захватить.