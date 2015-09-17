Минск: пенсионерка желает стать донором внутренних органов

Замечено, что пожилой человек о своих внутренних органах думает гораздо больше, чем о наружных. Мысли героини этого сюжета о своих органах благородны до безумия.

Один из самых сильных импульсов человека — стремление быть нужным. Необходимость в реализации занимает верхнюю строчку в классической пирамиде потребностей Маслоу. Действительно, востребованность окрыляет. Но как печально бывает на склоне лет обнаружить себя не птицей Феникс, возрожденной из пепла, а несчастным пеликаном, готовым вспороть себе брюхо, чтобы накормить птенцов. Историей из жизни делится с нами минчанка Валентина Ермаченя.

Украинка по происхождению и белоруска по гражданству Валентина Александровна молодость и здоровье положила на алтарь коммунизма. А в старости знакомится с Богом.

Постигнув христианскую жертвенность на грани экстрима, пожилая минчанка неожиданно решила после смерти отдать свое тело на органы.

Каким бы шокирующим на первый взгляд ни казалось желание пенсионерки, а человеческое тело частенько, извините за натурализм, разбирают на запчасти. Речь идет о донорстве. За последний год белорусские врачи провели 350 операций по пересадке органов. И это лучший показатель в СНГ.