Витебские трансплантологи провели операцию по пересадке аорты 73-летнему пациенту

Новости Беларуси. Витебские трансплантологи совершили настоящий прорыв. Они провели операцию по пересадке аорты. Ранее это делали только в Минске. Витебские кардиохирурги спасли жизнь 73-летнему пациенту, который поступил в областную больницу в тяжелом состоянии. 8 лет назад ему установили искусственный протез аорты. Но несколькими годами позже организм начал его отторгать, и пересаживать можно было исключительно донорскую артерию. Биологический материал организм пациента принял. Состояние мужчины стабильное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Зеньков, заведующий кардиохирургическим отделением Витебской областной клинической больницы:

Ситуация, которая возникла у данного пациента, ситуация экстренная, операцию проводить надо было в экстренном порядке. Забор донорской аорты осуществлялся минскими коллегами, а мы ее трансплантировали самостоятельно у себя на базе нашей больницы.