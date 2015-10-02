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Витебские трансплантологи провели операцию по пересадке аорты 73-летнему пациенту

02 октября 2015 07:53
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Новости Беларуси. Витебские трансплантологи совершили настоящий прорыв. Они провели операцию по пересадке аорты. Ранее это делали только в Минске. Витебские кардиохирурги спасли жизнь 73-летнему пациенту, который поступил в областную больницу в тяжелом состоянии. 8 лет назад ему установили искусственный протез аорты. Но несколькими годами позже организм начал его отторгать, и пересаживать можно было исключительно донорскую артерию. Биологический материал организм пациента принял. Состояние мужчины стабильное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Зеньков, заведующий кардиохирургическим отделением Витебской областной клинической больницы:
Ситуация, которая возникла у данного пациента, ситуация экстренная, операцию проводить надо было в экстренном порядке. Забор донорской аорты осуществлялся минскими коллегами, а мы ее трансплантировали самостоятельно у себя на базе нашей больницы.    

# Здоровье # Врачи Беларуси

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