В Барановичах открывается новый роддом, на строительство которого ушло 7 лет и 188,5 млрд рублей

Новости Беларуси. В Барановичах пополнение. Пополнение новым роддомом. Для рожениц и их семей это на самом деле событие. Ведь старый уже не справлялся с потоком пациенток. В учреждении обслуживались почти 100 тысяч женщин: из самих Барановичей и районов неподалеку. Многих будущих мам, которым беременность давалась непросто, приходилось отправлять в областной центр, а это, ни много ни мало, две сотни километров. Теперь же местные медики сами могут справиться даже с очень сложными случаями.

Ирина Захарчик, молодая мама:

Конечно, завидую тем, кто попадет в новый корпус рожать. Хотелось, но не попали.

Назар с рождением «поторопился» на целую неделю, поэтому мама Ирина сетует: оценить преимущества нового корпуса она так и не успела. Наблюдалась и рожала малыша в здании, где сама появилась на свет. Сегодня в «старом» корпусе Барановичского роддома разместились не только родильные залы, реанимации и палаты, здесь же ютится женская консультация, а гинекологическое отделение вот уже седьмой год теснится на арендованных площадях.

Ольга Комар, заведующая гинекологическим отделением Барановичского родильного дома:

Здесь стесненные условия в плане площадей. Оборудование немного морально устаревшее, а мы надеемся, что у нас оно будет более новое.

А это уже помещения нового гинекологического корпуса роддома: комфортные палаты, рассчитанные на двух пациенток с отдельным санитарным блоком, новая мебель и самое современное медицинское оборудование.

Наталья Кохнович, заведующий отделением ультразвуковой диагностики Барановичского родильного дома:

Данный аппарат, который мы приобрели, он «экспертного» класса, он на два порядка выше того, который есть у нас в консультации. На нем будет более широкий диапазон УЗИ.

К современному перинатальному центру в Барановичах «шли» почти 7 лет. На его строительство и оснащение потрачено 188,5 миллиардов рублей.

Главный врач роддома признается: о таких условиях для врачей и пациенток много лет можно было только мечтать.

Елена Шестак, главный врач Барановичского родильного дома:

На первом этаже будет размещена женская консультация, приемный покой гинекологического отделения, на втором этаже будет размещен дневной стационар. До этого мы, к сожалению, закрыли свой дневной стационар, потому что когда снесли здание, нам просто негде было его разметить.

Дневной стационар, консультация, физиотерапевтическое отделение, современные операционные, реанимации, дезинфекционная камера, собственная лаборатория, прачечная. С введением в эксплуатацию нового корпуса помощь женщинам будет оказываться комплексно в одном медицинском учреждении.

Виктор Михаловский, начальник управления здравоохранения Брестского облисполкома:

Когда мы начали строить, женщины вдохновились, и у нас по прошлому году по Барановичам был положительный естественный прирост в 430 человек.

Сейчас медики в ожидании очередного бэби-бума. Ведь еще до появления нового роддома с таким современным оборудованием Брестская область стала безусловным лидером среди регионов по количеству рожденных малышей. С начала этого года только в Барановичском роддоме на свет появилось более 2 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.