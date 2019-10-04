Метеозависимость: какие признаки и как с ней бороться

Магнитные бури, резкая смена температур, перепады атмосферного давления и изменение влажности. Реакции тела на смену погоды люди заметили ещё во времена Гиппократа. Но только в XX веке родилась наука биометрология. Сегодня она помогает нам найти связь между капризами природы и здоровьем. Елена Кутузова, корреспондент:

Каждый третий человек на планете страдает метеозависимостью. Такие люди лучше синоптиков знают, когда выпадут осадки и когда из-за туч выйдет солнце.

Кости ломит, давление скачет, голова раскалывается, сдают нервы и начинается аллергия. Вот список слабых мест, по которым сильнее всего бьет погода. Степень воздействия зависит от возраста, индивидуальных особенностей организма, пола, уровня стресса и хронических заболеваний.

Людмила Гулевич, врач-терапевт:

Когда у нас все в порядке с вегетатикой, т. е. и симпатическая, и парасимпатическая нервная система, у нас стабильно держится артериальное давление, у нас хороший пульс, у нас хорошее пищеварение и общее состояние не страдает. Сегодняшний мир предполагает большие нагрузки, мы не досыпаем, меняется суточный ритм и ведь это все очень сильно отражается на нашем состоянии здоровья.

Татьяну Харькович можно назвать человеком-барометром. Любимая пора года девушки – это лето. Осень и зима – сплошное мучение! Ведь организм реагирует на дождь, снег и колебания термометра. Выходя из дома, минчанке даже не приходится слушать прогноз погоды и смотреть в окно. Татьяна Харькович, метеозависима:

С рождением сына стала чувствовать, как только изменение погоды, так и знай, что придет то головная боль, то просто резкая смена настроения. И ты ничем, кроме как метеозависимостью, не можешь себе этого аргументировать.

Татьяна спасается позитивом, а вот врачи рекомендуют больше отдыхать! Самое лучшее лекарство от метеозависимости – ЗОЖ. Нужно отказаться от вредных привычек, правильно питаться и заниматься физкультурой. Ведь погодные реакции сигнализируют о слабых местах. Метеочувствительность – не болезнь, это, как правило, верхушка айсберга. Людмила Гулевич:

Если человек по-прежнему будет вести такой вот нездоровый образ жизни с недосыпанием и прочим, то, как правило, некое заболевание может развиться совершенно свободно, если еще при этом есть какая-то генетика, которая уже заложена.