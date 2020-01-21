Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают

Как можно провести диагностику родинок в Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Александр Жуковец, врач-онколог, заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук:

Есть дополнительные методы обследования – это дерматоскопия. Выполняя дерматоскопию, можно увидеть те признаки, которые говорят о том, что эту родинку нужно удалить.

А это и есть дерматоскоп. Прибор позволяет делать снимки кожных образований с большим увеличением. Анализировать изображение поможет программа, которую разработали наши ученые. Фотографии отправляются в суперкомпьютер. Там они автоматически анализируются и выдается предварительный диагноз.

Антон Смалюк, ведущий научный сотрудник лаборатории динамики систем и механики материалов БНТУ:

Если будут найдены совпадения с этими изображениями, где был поставлен диагноз меланома или какое-нибудь другое злокачественное образование, тут будет выдано соответствующее предупреждение. И надо будет отправляться уже к онкологу для дальнейшего исследования, потому что мы здесь не претендуем на окончательный диагноз.