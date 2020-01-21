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Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают

21 января 2020 08:02
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Как можно провести диагностику родинок в Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь

Александр Жуковец, врач-онколог, заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук:
Есть дополнительные методы обследования – это дерматоскопия. Выполняя дерматоскопию, можно увидеть те признаки, которые говорят о том, что эту родинку нужно удалить.

Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают-1

А это и есть дерматоскоп. Прибор позволяет делать снимки кожных образований с большим увеличением. Анализировать изображение поможет программа, которую разработали наши ученые. Фотографии отправляются в суперкомпьютер. Там они автоматически анализируются и выдается предварительный диагноз.

Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают-4

Антон Смалюк, ведущий научный сотрудник лаборатории динамики систем и механики материалов БНТУ:
Если будут найдены совпадения с этими изображениями, где был поставлен диагноз меланома или какое-нибудь другое злокачественное образование, тут будет выдано соответствующее предупреждение. И надо будет отправляться уже к онкологу для дальнейшего исследования, потому что мы здесь не претендуем на окончательный диагноз.

Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают-7

Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают-9

Тем не менее, точность белорусской разработки превышает 80%. А сейчас ученые трудятся над созданием мобильного приложения. С его помощью можно будет отправлять фото напрямую в суперкомпьютер и получать ответ. Если у вас появились хоть малейшие сомнения относительно здоровья родинки – обязательно обратитесь к врачу. Важно – на ранней стадии меланома излечима. Коварность недуга в его незаметном и стремительном развитии. Промедление может стоить жизни.

Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают-12

# Здоровье # Здоровье # Александр Жуковец # Антон Смалюк # Фотофакт # Здоровье

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