Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают
Как можно провести диагностику родинок в Беларуси, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.
Александр Жуковец, врач-онколог, заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук:
Есть дополнительные методы обследования – это дерматоскопия. Выполняя дерматоскопию, можно увидеть те признаки, которые говорят о том, что эту родинку нужно удалить.
А это и есть дерматоскоп. Прибор позволяет делать снимки кожных образований с большим увеличением. Анализировать изображение поможет программа, которую разработали наши ученые. Фотографии отправляются в суперкомпьютер. Там они автоматически анализируются и выдается предварительный диагноз.
Антон Смалюк, ведущий научный сотрудник лаборатории динамики систем и механики материалов БНТУ:
Если будут найдены совпадения с этими изображениями, где был поставлен диагноз меланома или какое-нибудь другое злокачественное образование, тут будет выдано соответствующее предупреждение. И надо будет отправляться уже к онкологу для дальнейшего исследования, потому что мы здесь не претендуем на окончательный диагноз.
Тем не менее, точность белорусской разработки превышает 80%. А сейчас ученые трудятся над созданием мобильного приложения. С его помощью можно будет отправлять фото напрямую в суперкомпьютер и получать ответ. Если у вас появились хоть малейшие сомнения относительно здоровья родинки – обязательно обратитесь к врачу. Важно – на ранней стадии меланома излечима. Коварность недуга в его незаметном и стремительном развитии. Промедление может стоить жизни.