Тёплая зима – на пользу иммунитету. В Минской области не зарегистрировано ни одного случая гриппа

Новости Беларуси. На Минщине не зарегистрировано ни одного случая заболевания опасной вирусной инфекцией с начала осенне-зимнего периода, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционно эпидемиологическую ситуацию оценивают по трем, так называемым, контрольным городам – Борисове, Молодечно и Солигорске. Во всех регионах уровень заболеваемости ниже критериев почти на 70 %. В целом, по области число обращений к врачам с острыми респираторными заболеваниями гораздо меньше, чем в 2019 году.

Анжела Галенчик, заведующая отделом эпидемиологии Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В рамках слежения за заболеваемостью проводится мониторинг циркуляции вирусов респираторной группы, так нет даже выделения вируса гриппа на территории Минской области. Из всех исследованных образцов вирус гриппа у нас не выделяется. Выделяются в основном респираторные – это адено-, риновирусы, парагрипп.