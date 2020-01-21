«Асимметричность и быстрый рост родинки». Как вовремя распознать рак кожи

Рак кожи – диагноз звучит как приговор. Именно этот недуг в разных странах входит в первую тройку «грустного онкосписка». Каждый год в мире регистрируется более 200 тысяч случаев заболеваний меланомой – это разновидность рака кожи, при которой происходит поражение пигментных клеток, расположенных в коже человека.

Александр Жуковец, врач-онколог, заведующий кафедрой онкологии БелМАПО, кандидат медицинских наук:

Почему ее считают наиболее злокачественной, потому что, к сожалению, при маленьких размерах новообразования, она очень склонна к метастазированию, то есть кусочки этой опухоли распространяются по организму и потом, когда они уже осели в тканях и органах, развиваются метастазы и лечить очень большая проблема.

Ученые и медики ведут неравную борьбу с недугом, но несмотря на научные достижения и разработанные препараты, проблема стоит остро. По данным ВОЗ, заболеваемость меланомой кожи за последние 50 лет возросла в 7 раз. Пик приходится на пожилой возраст. Группа риска на этом не заканчивается.

Александр Жуковец:

Это люди, у которых много родинок на теле, больше 70-100. Если у людей есть атипические невусы, то повышается риск для всех людей. Это чрезмерное увлечение загаром, не обязательно можно получить ультрафиолетовое облучение на юге, можно и на даче в Беларуси.

Для перерождения безобидной родинки в злокачественное новообразование есть ряд причин, одна из них – её постоянное травмирование. Также вас должна насторожить асимметричность и быстрый рост родинки, неравномерность окрашивания в пигмент, неровный край, размер более 6 миллиметров в диаметре. Шелушение, трещины на поверхности, жжение, кровоточивость тоже не следует оставлять без внимания. Меланому можно диагностировать по фото родинки. Как это делают