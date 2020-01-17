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Делаем пять эффективных упражнений для ягодиц и пресса

17 января 2020 08:10
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Максим Федоров, инструктор тренажерного зала медицинского центра «Нордин»:
Сегодня я вам покажу комплекс, который будет больше интересен для женщин, потому что он будет направлен на ягодичные мышцы и на мышцы брюшного пресса.

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Какие упражнения будет делать инструктор тренажерного зала? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

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*На правах рекламы.

# Здоровье # Здоровье # Максим Федоров # Фотофакт

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