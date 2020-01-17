Делаем пять эффективных упражнений для ягодиц и пресса

Максим Федоров, инструктор тренажерного зала медицинского центра «Нордин»:
Сегодня я вам покажу комплекс, который будет больше интересен для женщин, потому что он будет направлен на ягодичные мышцы и на мышцы брюшного пресса.
Максим Федоров, инструктор тренажерного зала медицинского центра «Нордин»:
Сегодня я вам покажу комплекс, который будет больше интересен для женщин, потому что он будет направлен на ягодичные мышцы и на мышцы брюшного пресса.
Какие упражнения будет делать инструктор тренажерного зала? Узнаете, посмотрев видеоматериал.
*На правах рекламы.