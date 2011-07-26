Прямой эфир

Мексике грозит эпидемия кори

26 июля 2011 14:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В зоне риска - около двух миллионов человек. Все они не были привиты в рамках кампании 2008 года. Вирус попал в страну еще 10 июля. Инфекционное заболевание обнаружили у маленькой девочки прилетевшей в страну из Франции. Сейчас идет проверка всех пассажиров того самолета. По предварительным данным, на борту находилось от 380 до 420 человек. Помимо этого, уже начата вакцинация работников аэропорта. На железнодорожных и автовокзалах, а также в аэропортах установлено до полусотни пунктов санитарного контроля. Случаи заболевания корью были отмечены в последнее время почти в 40 странах Европы. В связи с этим ВОЗ выступила с призывом о вакцинации.
# Здоровье

Другие новости рубрики

Все новости
24 июля 2011 19:40

В причинах отравления белорусских детей в Болгарии разобраться не могут до сих пор

22 июля 2011 12:23

Минздрав рекомендует белорусам до поездки в Европу провести двукратную иммунизацию против кори

Запланированная беременность. Роды на дому. Партнерские роды
22 июля 2011 09:48

Запланированная беременность. Роды на дому. Партнерские роды