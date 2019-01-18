Медоборудование передали РНПЦ детской онкологии во время визита Митрополита Павла и Валерия Малашко

Новости Беларуси. Необычные гости посетили детский онкоцентр в Боровлянах. Митрополит Павел и министр здравоохранения Валерий Малашко пообщались с детьми, которые находятся на лечении, и выразили поддержку их родителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В качестве подарка онкоцентру было передано медицинское оборудование – аппарат искусственной вентиляции легких и концентратор кислорода. В РНПЦ детской онкологии используют новые эффективные методики, которые каждый год помогают вылечить почти 75 % пациентов.

Ольга Алейникова, директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:

Сейчас придуманы новые методики, которые усиленно внедряются в нашем центре. Это так называемая биотерапия рака, то есть с помощью различных биологических агентов.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Я постарался, если у меня получилось это, высказать поддержку родителям, которые действительно переживают. Ведь каждая мать, каждый отец хотят, чтобы у них сын или дочь были здоровыми. Ну вот Господь так определил, мы Божественный замысел еще не знаем.